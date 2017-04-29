Hyundai сделает маленький кроссовер в стиле Jeep Cherokee

Компания Hyundai опубликовала второй по счету тизер своей грядущей европейской новинки – компактного вседорожника по имени Kona. Предположительно, он станет самым доступным кроссовером корейской марки на рынке Старого света.

На опубликованном производителем снимке хорошо различимы лишь радиаторная решетка и головная оптика Hyundai Kona. Интересно, что, судя по фото, оптика у кроссовера будет «перевернутой»: светодиодные линейки ходовых огней расположены над блоками передних фар. Похожая схема применена, к примеру, на кроссовере Jeep Cherokee.

Кроме того, официально объявлено, что Kona получит систему полного привода – правда, только в качестве опции. О моторной гамме вседорожника производитель пока ничего не сообщает, но, предположительно, ее позаимствуют у хэтчбека Hyundai i30. Базой же для вседорожника должна стать «тележка» более компактной модели – хэтча i20. Бороться за покупателя Hyundai Kona будет с такими моделями, как Nissan Juke, Renault Captur, Mazda CX-3 и тому подобное.

На новую модель Kia делает серьезную ставку: учитывая популярность этого сегмента среди европейцев, небольшой, но просторный кроссовер должен помочь марке стать ведущим азиатским автомобильным брендом в Европе. Достичь этой позиции в Hyundai рассчитывают к 2021 году. Включают ли с этой точки зрения в список европейских стран и Россию, пока не уточняется. Соответственно, пока неясно, появится ли Hyundai Kona на рынке нашей страны.