Skoda рассказала подробности про новый кроссовер Karoq

Вслед за объявлением имени, компания Skoda раскрыла первые подробности по техданным и оснащению компактного кроссовера Karoq, который заявлен как полностью новая модель и придет на смену модели Yeti.

Новая Skoda Karoq — это 4382 мм в длину, 1841 мм в ширину и 1605 мм в высоту. Колесная база равна 2638 мм (для версий с полным приводом — 2630 мм), что на 60 мм длиннее, чем в Yeti и обеспечивает больше места для пассажиров.

С разложенными сиденьями второго ряда объем багажника достигает 521 литра, в сочетании с опциональной системой VarioFlex пространство может варьироваться от 479 до 588 литров. Если сиденья сложить, объем возрастает до 1 630 литров. Кресла можно снять полностью, в этом случае SUV превращается в грузопассажирский автомобиль с багажным объемом в 1 810 литров.

Karoq получит пять двигателей — два бензиновых и три дизельных. Оба бензиновых агрегата и два дизельных являются абсолютно новыми для Skoda. Объем двигателей составляет 1, 1,5, 1,6 или 2 литра, а их мощность варьируется 115 до 190 л.с. Все моторы — с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и системой рекуперации энергии торможения.

Полностью светодиодные фары с прозрачной оптикой в качестве опции доступны для всех уровней комплектации Skoda Karoq начиная с версии Ambition. В салоне — светодиодная фоновая подсветка интерьера с десятью оттенками на выбор.

За исключением старшей дизельной модификации, все двигатели можно заказать с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с «роботом» DSG-7. Версия с двигателем 2,0 TDI мощностью 190 л.с. уже в базовой комплектации оснащается полным приводом и семиступенчатой коробкой передач DSG. Новый бензиновый двигатель 1,5 TSI оснащается системой отключения цилиндров при частичной нагрузке.

Начиная с комплектации Ambition, для автомобиля доступна система выбора режимов движения с настройками Normal, Sport, Eco, Individual и Snow (только для модификаций с полным приводом). Режим Off-road, также доступный для версий 4×4, оптимизирует настройки для движения по бездорожью.

В список оснащения войдут мультимедийные системы Columbus и Amundsen с точками доступа WLAN. Модуль мобильной связи LTE доступен для системы Columbus в качестве опции. Сервис Care Connect выполняет функцию удаленного доступа к автомобилю и оказания помощи. Кнопка экстренного вызова, которая станет элементом обязательного оснащения всех автомобилей для рынка Европы в 2018 году, также доступна в составе сервиса Care Connect. Доступ к дополнительным онлайн-услугам можно получить через приложение Skoda Connect. Благодаря им можно удаленно проверить состояние автомобиля, настроить его функции или найти его местоположение при помощи смартфона.

Кроме того, впервые для автомобиля Skoda доступна цифровая приборная панель с полностью настраиваемым графическим оформлением.

Платформа SmartLink+, совместимая с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, доступна в качестве опции для базовой мультимедийной системы Swing, а для топовых систем Columbus и Amundsen она входит в базовое оснащение. Бокс для беспроводной индуктивной зарядки телефона одновременно выполняет функцию подключения устройства к антенне на крыше автомобиля.

В списке вспомогательных систем также числятся адаптивный круиз-контроль, распознаватель дорожных знаков, ассистент парковки, система удержания в полосе Lane Assist и помощи при движении в пробках. мониторинг «слепых» зон, система автоматического экстренного торможения Front Assist с возможностью распознавания пешеходов. Skoda Karoq может буксировать прицеп массой до двух тонн, а система Trailer Assistant помогает водителю при маневрировании задним ходом.

Автомобиль будет представлен публике 18 мая в Стокгольме. Запуск модели на европейский рынок состоится во второй половине 2017 года.