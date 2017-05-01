Seat обновляет вседорожную версию универсала Leon

Испанская компания собирается в ближайшие годы увеличить в три раза свою кроссоверную линейку: к модели Ateca присоединятся еще пара кроссоверов. Но в Seat не собираются оставлять без внимания и те вседорожники, что уже имеются в модельном ряду.

Британский офис Seat распространил порцию фотографий «универсала повышенной проходимости» Leon X-perience, пережившего рестайлинг. Судя по ним, обновление модели можно назвать чисто косметическим – внесенные изменения заметны отнюдь не с первого взгляда.

Внешность универсала чуть подогнали под стилистику самой свежей новинки – вседорожника Ateca. Leon X-perience получил доработанную головную оптику и обновленную решетку радиатора. На корме универсала появились фонари с новой графикой. Расширен и диапазон доступных универсалу колесных дисков. В интерьере самые заметные нововведения – это электрический «ручник» вместо механического и усовершенствованная мультимедийная система: в топовых версиях диагональ ее монитора может достигать 8 дюймов.

Моторная гамма универсала осталась прежней. На европейском рынке Seat Leon X-Perience доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,4 и 1,8 л, а также с несколькими дизельными моторами. Самый крупный из них при объеме в 2,0 л развивает 184 л.с.

Универсал был представлен еще в 2014 году. Версия X-Perience отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом, пластиковым защитным обвесом и возможностью установки системы полного привода с электронными имитациями блокировки дифференциалов.