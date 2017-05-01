Новинки от Haval: что привезут в Россию?

Увы, но новое поколение кроссовера Н6, которое представили в Шанхае и которое только начали продавать в Китае, в этом году в Россию точно не привезут: российские представители Haval не скрывают, что эта новинка приедет в нашу страну с опозданием и о сроках пока не говорят.

Зато большой кроссовер H7L с удлиненным задним свесом и 7-местным салоном китайцы уже успели сертифицировать в России! H7L имеет длину 4900 мм (это, к примеру, больше, чем Toyota Highlander), ширину 1925 мм и высоту в 1785 мм. Колесная база – 2850 мм (у Highlander – 2790 мм). Привод, правда, пока только передний, зато клиренс – солидные 205 мм.

Под капотом у H7L тот же 2-литровый бензиновый турбомотор (может «есть» 92-й бензин), что у кроссовера Н8 и внедорожника Н9, но развивающий уже не 218, а 230 л.с. и 355 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатым «роботом» DCT (с двумя сцеплениями) немецкой фирмы Getrag, разгоняет машину до 205 км/час, а расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 8,5 л/100 км. В рулевом механизме работает электроусилитель, подвеска спереди – типа McPherson, сзади – независимая «многорычажка». Колесные диски – на 19 или 20 дюймов.

Знакомство с H7L оказалось коротким, за руль нас не пустили, ограничившись кругом по полигону в качестве пассажиров, но кое-какие впечатления «выхватить» удалось. В большом салоне и вальяжных креслах удобно и просторно сидишь и спереди, и сзади. При этом передние сиденья – с кучей настроек и памятью, а ухватистый руль настраивается (вручную) и по углу, и по вылету.

Качество, тактильные и «нюховые» ощущения от пластиков отделки, как закрываются двери, как работают кнопки-ручки-крутилки – все это у H7L на том же уровне, который в свое время уже приятно удивил нас на тестах моделей Н8 и Н9 . И оснащение совсем не бедное: 3-зонный климат-контроль, салон обшит кожей, есть панорамный люк, 6 подушек и система стабилизации, ксенон, полный электропакет, ассистент спуска и парковки, система кругового видеообзора, сервопривод двери багажника, зеркала, руль и оба ряда сидений – с подогревом (плюс вентиляция и массаж в передних креслах), мультимедиа с навигацией, кнопочный запуск мотора и т.д.

На динамометрической петле полигона 2-литровый турбомотор вполне шустро и без надрыва разгоняет кроссовер с пятью пассажирами до скоростей далеко за 100 км/час. «Робот» переключается ровно, мотор работает приглушенно, а подвеска отрабатывает стыки бетонных плит с приятной упругостью, не пропуская их на сиденья. Но это тепличные условия полигона, и как поведет себя H7L на российских дорогах, будет понятно только после «живого» теста. Хотя первое впечатление, повторимся, положительное, и надеемся, что оно не сильно «расплескается».

В Китае «вилка» цен на H7L в переводе на рубли – 1,4-1,6 млн рублей (кроссовер Н8 там стоит от 1,56 млн рублей). Но о российских ценах и сроках начала продаж разговора пока нет: в Haval выжидают и следят за ситуацией на нашем рынке. Но тот факт, что китайцы уже сертифицировали H7L под Россию, позволяет предположить, что появление этой модели в нашей стране остается лишь вопросом времени.

Если с поставками большого кроссовера H7L в нашу страну вопрос пока открыт, то пополнение в модельном ряду рамного внедорожника Н9 ожидается уже в этом году. Так, в Haval не скрывают, что российские клиенты давно требуют дизельный Н9 (сейчас его возят к нам только с 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 218 л.с. и 324 Нм). И его, наконец, привезут в Россию до конца этого года!

Такой Н9 получит 4-цилиндровым турбодизелем GW4D20T собственной разработки Great Wall. У цельноалюминиевого 2-литрового мотора – впускной коллектор переменной конфигурации, два балансирных вала, прямой впрыск топлива common-rail с давлением 2000 бар, рециркулятор выхлопа EGR и настройки под пятый экологический класс.

Кроме этого, дизель оснащен двухступенчатым турбонаддувом. Маленькая малоинерционная турбина высокого давления с изменяемой геометрией (ее меняет электропривод) «дует» на малых оборотах, уменьшая эффект «турбоямы» и повышая тягу на «низах». А уже на повышенных оборотах ей начинает помогать более крупный нагнетатель без изменяемой геометрии.

На выходе GW4D20T развивает 190 л.с. при 4000 об/мин и крутящий момент в 420 Нм уже с 1400 и до 2400 об/мин. Динамика разгона не сообщается, но она явно должна быть поживее, чем с нынешним бензиновым мотором. Дизель будет сочетаться только с 8-ступенчатым автоматом ZF 8HP70, который рассчитан на входной крутящий момент до 700 Нм и имеет «короткую» первую передачу с отношением 4,7.

Росси йские цены на дизельный Н9 пока не сообщаются (в Китае его продажи пока тоже не начались), но он точно будет дороже нынешнего бензинового варианта, который продается у нас в единственной комплектации Elite ценой 2 299 900 рублей. Однако одноклассники все равно могут оказаться еще дороже. Так, новый Mitsubishi Pajero Sport с дизелем (2,4 л, 181 л.с., 430 Нм) и 8-ступенчатым автоматом Aisin сегодня стоит от 2 649 990 рублей, дизельный Toyota Land Cruiser Prado (2,8 л, 177 л.с., 450 Нм) с 6-диапазонной АКПП – от 2 807 000 рублей.

Кстати, 8-ступенчатый автомат в России уже в этом году, предположительно, может получить и бензиновая версия Haval Н9! В Китае под такую коробку ранее анонсировался более мощный вариант 2-литрового бензинового турбомотора, развивающий более 245 «сил» и 350 Нм момента. Но для России, скорее всего, с такой АКПП оставят нынешний вариант на 218 л.с.