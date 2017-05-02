Hyundai Santa Fe пересек Антарктиду

Команда искателей приключений решила пересечь Антарктиду на легковом автомобиле. Для этого был выбран Hyundai Santa Fe. Но, учитывая, что модель не предусмотрена для такого экстрима, ее пришлось слегка модифицировать.

Автомобиль оснастили огромными шинами низкого давления, новой защитой днища спереди и сзади, модернизировали компоненты подвески и заменили подшипники в ступицах колес. 2,2-литровый дизель остался неизменным.

На опасном маршруте экстремалам нужно было пересечь шельфовый ледник Росса. Он находится за пределами континентальной суши, под ним сотни футов глубины, и весь испещрен трудно заметными глубокими разломами. Hyundai стал первым легковым транспортным средством, проехавшим через весь ледник. Правда, во избежание инцидентов, он был связан с двумя пикапами технической поддержки, на случай, если один из них упадет в пропасть.

Говоря о путешествии, руководитель экспедиции Гис Йонссон, который также является членом команды R & D компании, базирующейся в Рейкьявике, Исландия, сказал: «Из предыдущего опыта мы ожидали большие проблемы. Но это была действительно хорошая команда, очень хорошая группа людей, а экспедиция была очень хорошо подготовлена. Соберите это [такую команду] и вы предотвратите драму. Самая длинная остановка на ремонт случилась из-за поломки болта и заняла 45 минут!»

«Многие люди думали, что мы никогда не сможем сделать это, и когда мы вернулись они нам аплодировали, ибо просто не могли поверить, что мы сделали это», — добавил он.