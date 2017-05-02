Ford Explorer Saleen XP8: внедорожник из 90-х, о котором ты не знал

Стив Салин прославился, делая тюнинг Ford Mustang, а еще многие помнят сверхмощный гиперкар Saleen S7. Однако ателье Saleen занималось и другими проектами. Так, задолго до появления всяких там Porsche Cayenne и BMW X6 оно создало спортивный внедорожник Ford Explorer Saleen XP8.

Заряженный Форд Эксплорер представили в 1998 году. Его оснастили 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 286 л. с. и 4-ступечнатой АКПП. Для своего времени было неплохо.

Кроме того, Ford Explorer Saleen XP8 получил более жесткие пружины подвески, а его клиренс уменьшили на 50 мм. Останавливать двухтонного гиганта были призваны тормоза с четырехпоршневыми суппортами.

От стандартного Ford Explorer версия Saleen отличается скромным обвесом, спойлером на крыше и магниевыми колесными дисками. В салоне появились кресла Recaro.

Всего выпущено только 125 таких внедорожников. Несмотря на редкость, купить Ford Explorer Saleen XP8 можно всего за $11 тыс. Именно по такой цене на продажу выставлен один из этих автомобилей.