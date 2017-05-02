В Китае готовят рестайлинговую версию копии Toyota Land Cruiser Prado 90-х годов

В гамме корпорации BAIC с 2005 года есть лицензионная копия Toyota Land Cruiser Prado J90 образца 1996 года — в Китае модель выпускается под именем BAW XB624. Сейчас этот внедорожник внешне ничем не отличается от оригинала, но после 12 лет производства в BAIC намерены провести его рестайлинг.

В ближайшее время представят новую версию BAW XB624 — с полностью измененным оформлением передка. Китайцы заменят капот, крылья и фары. При этом в остальном кузов останется прежним. Судя по шпионским фото рестайлингового BAW XB624, новый передок нарушит целостный и гармоничный образ, заложенный в свое время дизайнерами Toyota.

Сообщается, что после рестайлинга гамму моторов внедорожника дополнят новым бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. Сейчас модель выпускается с атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2,4 и 2,7 л, которые развивают 143 и 150 л.с. соответственно. BAW XB624 производится не только в модификации 4×4, но и в версии с задними ведущими колесами.

Отметим, что в 2006 году BAW XB624 пытались продавать и в России под именем Derways Land Crown. Но машина «не пошла» из-за слишком высокой цены — $30 тысяч.