В России стартовали продажи обновленного Nissan Terrano

Российский офис Nissan объявил о старте продаж обновленного Terrano 2017 модельного года. Базовая версия Cоmfort подорожала и стоит теперь 925 000 рублей, а самый дорогой вариант Tekna обойдется в 1 220 000 рублей. Внешность кроссовера осталась прежней, зато полезных интерьерных изменений и функциональных доработок здесь предостаточно.

Посвежевший Terrano получил белую подсветку приборной панели, сиденья новой формы с обивкой из более износостойких материалов, слегка видоизмененную центральную консоль, а также рулевое колесо нового дизайна с кнопками круиз-контроля и подрулевым джойстиком управления аудиосистемой.

Кстати, круиз-контроль с функцией ограничения скорости — тоже новая опция, которая стала впервые доступна для «Террано». Вдобавок кроссовер получил заводской терминал системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», систему удаленного запуска двигателя, подогрев лобового стекла и улучшенную камеру заднего вида.

Посреди центральной консоли — новый мультимедийный комплекс. Если раньше у «Ниссана» была собственная «голова», отличная от родственной модели Renault Duster, то теперь Terrano оснащается аналогичным устройством с 7-дюймовым тачскрином и навигацией.

В техническом плане изменений не произошло. Базовым для Nissan Terrano является 1,6-литровый мотор на 114 л.с.. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механикой, для полноприводной — с 6-ступенчатой МКП.

Топовый двигатель объемом 2,0 л мощностью 143 л.с. доступен только в полноприводной конфигурации и сочетается либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 4-диапазонным автоматом.