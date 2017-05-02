Mercedes представил новые версии Gelandewagen

Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы.

Автомобили G-Class будут доступны в версиях, получивших названия «designo manufaktur edition» и «exclusive edition», сообщила компания в пресс-релизе. Стоимость новинок начнется от 100 000 евро.

Версия Designo Manufaktur Edition, которая уже была на рынке еще в 2015 году, будет предложена для модификаций Mercedes-Benz G 350 d и Mercedes-Benz G 500. Автомобили этой модификации будут предложены в трех цветах — «мистический белый», «магматический красный» и «черный обсидиан».

В отделке салона автомобиля в версии Designo Manufaktur Edition применяется перфорированная кожа, велюровые коврики, красные ремни безопасности и накладки на педали того же цвета, дополнительные хромированные вставки, а также сиденья с усиленной контурной поддержкой.

Исполнение Exclusive Edition будет доступно только для АМG версий внедорожников — Mercedes-AMG G 63 и Mercedes-AMG G 65. Такие автомобили получат под передним бампером оригинальную накладку из нержавеющей стали, 21-дюймовые колесные диски, полосы AMG на нижней части дверей и матовый оттенок кузова. Стоимость «заряженных» внедорожников в новой версии составит 163 125 и 287 658 евро.