Соединив внедорожник и квадроцикл, вы получаете Квадрокар

Что можно построить из «Нивы»? Экспедиционник, раллийную или трофийную машину, вездеход на шинах низкого давления? А может, лучше довериться мнению большинства и оставить автомобиль как есть, в его восхитительной первозданной самодостаточности? Эти вопросы возникают у многих владельцев внедорожников, но тем, кому не даёт покоя чесотка «улучшайзинга», следует помнить старую истину: тюнинг — это улучшение одних характеристик за счёт ухудшения других. А чем готовы пожертвовать вы? До какого предела дойти? Взять, к примеру, такую технику, как квадроцикл. Он не обладает комфортом и вместительностью автомобиля, имеет гораздо более скромные скоростные возможности, но зато у него компактные размеры, злая резина, полный привод, энергоёмкая подвеска и минимальная масса, то есть все важнейшие условия для покорения настоящего бездорожья. Значит, квадроцикл идеален для офф-роуда? Да, но при этом не слишком практичен. А если соединить их и создать квадрокар?!

Рождение идеи

На этом месте, по сценарию, звучат фанфары и красиво стареющий конферансье голосом, привычным к цирковой арене, объявляет: «Дамы и господа! Смертельный номер! Впервые на арене (барабанная дробь) невероятный квадрокар из «Нивы» — Red Stone!» Но у нас издание специализированное, да и с барабанами проблема, поэтому мы просто представляем фотографии, где можно в деталях увидеть воплощение этой смелой идеи.

Перед тем как приступить к постройке, были подготовлены чертежи и утверждён дизайн-проект. С самого начала квадрокару стремились придать агрессивный вид, что при использовании дружелюбных очертаний кузова ВАЗ-2121 было не так-то просто. Основную зрительную угловатость внёс пространственный каркас, который контуром напоминает внешние линии квадроцикла, указывая на своё предназначение. При его создании учитывались технические требования РАФ к каркасу безопасности для трофи, что в дальнейшем, при желании и должной подготовке, позволит участвовать в статусных трофи-соревнованиях.

Прежде всего, в соответствии с проектом, внедорожник был полностью разобран, а кузов обрезан. Изготовлена наружная пространственная рама, которая, соединяясь снизу, дублирует лонжероны, усиливает кузов и образует каркас безопасности. Многие панели самого кузова заменили изготовленными из дюралюминия, включая потолок и пол. Их приклепали к предварительно прогрунтованному стальному кузову через клей-герметик.

На квадрокар установили изготовленные на заказ портальные мосты с чулками из легированной стали. В главной паре редукторов оставили штатное понижение 3,9, а передаточное отношение колёсных редукторов — 2,6. Итого в общей сложности 10,14. Поскольку центральный редуктор остался оригинальным, от «Нивы», выбор блокировок получился довольно большим — в задний мост уже установили автоматическую от ДАН, а в передний в ближайшее время поставят блокировку питерского производства. На сегодня это одни из самых лёгких портальных мостов, имеющих удачное понижение и возможность подключения центральной подкачки, что и определило их выбор. Кстати, мосты made in Russia.

Агрессивная резина, прищур оптики

и 60 сантиметров клиренса вызывают уважение

Подвеска с А-образным рычагом и двумя продольными тягами. К мостам они крепятся через сайлентблоки, к кузову — с помощью шаровой опоры от грузового автомобиля. Стойки с амортизаторами взяли из задней подвески легкового ВАЗ-2112, а задние пружины поставили от Chevy-Niva — прежде чем прийти к такой комбинации, испробовали множество вариантов. При этом учтено, что полное сжатие пружин и отбойников обеспечивает максимальный ход штока амортизатора. Получилось бюджетно и эффективно. При желании пружины с амортизаторами можно заменить более дорогими кайловерами, но, учитывая узкий скоростной диапазон и исключительно внедорожную эксплуатацию вездехода (то есть практически один режим), решили, что это будет лишним.

Квадрокар выполнен в формате пикапа с достаточно объёмным грузовым кузовом. В нём удобно стоять, используя наружный пространственный каркас как поручни.

Колёса собраны с использованием облегчённых шин низкого давления от спецтехники. Масса одного колеса в сборе 78 кг, что, учитывая крупный грязевой протектор, стальной диск с двухсторонним бэдлоком и размерность 46 дюймов (1 200 мм), весьма неплохой результат. Особенно в сравнении с грязевой автомобильной резиной аналогичной размерности. На ступице каждого колеса расположен кран, отделяющий камеру колеса от магистралей центральной подкачки. Такой принцип позволяет блокировать воздух в колесе в случае поломки системы.

Торпедо выполнена из алюминиево-пластикового композитного материала и декоративно оформлена под карбон. Посередине размещены приборы и управление системой центральной подкачки — давление в шинах можно изменять, не покидая салона. Кроме того, квадрокар оснащён лебёдками с радиоуправлением.

И в конце немного о названии. Почему именно Red Stone? Зная цвет донора, об этом нетрудно догадаться. Red — красный, тут всё очевидно. А второе слово Stone — «камень», происходит от фамилии его бывшего владельца, в честь которого назвали проект. И вот машина готова. Впереди — долгие испытания спортивным бездорожьем, но уже первые тестовые поездки показали, что квадрокар получился настоящим вездеходом.

Кузов понравится охотникам

Торпедо — это поле для тумблеров и датчиков