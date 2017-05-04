На внедорожники Hower назвали российские цены

В январе мы уже писали, что рамные китайские внедорожники Great Wall Hover H3 и H5 вернутся в Россию под именем DW Hower, а производство автомобилей наладят на заводе Derways в Черкесске. И вот теперь стали известны цены на эти автомобили.

Как сообщает «Российская газета», компания «Чайна Автомаркет» (заявлена как официальный дистрибьютор DW Hower в России) объявила о старте продаж и приеме заказов на внедорожник DW Hower H3 производства Derways. Пока объявлена цена только на комплектацию Comfort, которая обойдется в 1 230 000 рублей. Автомобили появятся в салонах в течение месяца.

Hower H3 оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором 4G63S4T по лицензии Mitsubishi. Двигатель развивает 149 л.с. и 250 Нм и пока сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». Как и ранее, передний мост подключается жестко нажатием кнопки в салоне, а в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Передняя подвеска — независимая, сзади — неразрезной мост на пружинах.

В базовое оснащение версии «Комфорт» продавцом заявлены автоматический кондиционер, фронтальные подушки безопасности и передние ремни с преднатяжителем, система стабилизации (на «исходные» Great Wall H3 не ставилась, а значит, может имитировать и межколесные блокировки), круиз-контроль, камера заднего вида, датчики света, дождя и давления в шинах, маршрутный компьютер, подогрев сидений, зеркал (они с сервоприводом) и лобового стекла, а так же 17-дюймовые литые колесные диски с резиной 235/65.

Позднее начнутся продажи и модели DW Hower H5 — она несколько отличаться от Н3 дизайном передка, бамперами и оснащением. Great Wall H5 оснащался атмосферным бензиновым мотором объемом 2,4 л и 2-литровым дизелем, но для Hower H5 пока тоже заявлен только бензиновый турбомотор.