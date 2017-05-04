«Рабочая лошадь» — странный пикап, за которым выстроилась очередь

Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15.

По словам разработчиков, в первую очередь их пикап представляет интерес для компаний, имеющих большой парк коммерческого транспорта. Благодаря примененным инновациям, эксплуатация Workhorse W-15 окажется намного дешевле, чем владение дизельными и бензиновыми пикапами. Кроме того, кузовные панели автомобиля изготовлены из недорогого армированного пластика и в случае повреждения просто выкидываются и заменяются на новые. То есть, такое понятие, как кузовной ремонт, для Workhorse W-15 просто неактуально, что также должны оценить будущие эксплуатанты.

Под полом пикапа находится блок литий-ионных аккумуляторов Panasonic емкостью 60 кВт∙ч, которые питают два 230-сильных электромотора установленных на передней и задней осях. До первой сотни пикап разгоняется за 5,5 с, дальность пробега на электротяге составляет 130 километров. Разумеется, такой показатель не может считаться удовлетворительным, поэтому американцы снабдили машину трехцилиндровым мотором BMW, используемым как генератор. Благодаря этому решению, дальность пробега выросла до вполне приемлемых 500 километров.

Из других особенностей машины стоит отметить систему предупреждения столкновений и экстренного торможения, систему контроля за полосой движения и камеры кругового обзора. Приборная панель как таковая отсутствует — вся информация выводится на пару планшетов. Кстати, машина оборудована не только разъемом для зарядки батарей, но и сама способна отдавать электроэнергию. Разработчики утверждают, что Workhorse W-15 способен обогреть домик небольшого размера и будет незаменим при проведении различных ремонтно-строительных работ.

В настоящее время Workhorse W-15 проходит цикл сертификационных испытаний и должен встать на конвейер до конца 2018 года. Машина будет стоить 52 500 долларов, а также предлагаться на условиях лизинга. По словам директора Workhorse Group Стивена Бёрнса, в первый год компания планирует выпустить около 10 000 пикапов, причем на половину (!) из них уже получены предварительные заказы от ряда фирм, которые хотят обновить свой автопарк.