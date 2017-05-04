Новый кроссовер BMW впервые показался на публике

До премьеры совершенно нового поколения BMW X3 остались считанные месяцы. Таким образом, не за горами дебют и новейшего BMW X4 – «купейной» модификации кроссовера, прототип которой впервые засветился на фото. Судя по ним, X4 все больше мигрирует в спортивную сторону.

В глобальной Сети появилась первая порция шпионских фото, на которых изображен тестовый прототип будущего BMW X4, тщательно укрытый камуфляжем. Впрочем, он не мешает разглядеть профиль новинки, который стал еще динамичнее – теперь «кросс-купе» выглядит больше, как «купе», нежели «кросс». Например, линия крыши более агрессивно ниспадает к задней части автомобиля, а сама «корма» стала заметно более мускулистой.

У семейства X3/X4 есть все шансы стать более быстрым и экономичным. Кроссоверы будут построены на новой платформе, которая позволит им стать не только легче, но и просторнее. Предполагается, что семейство снабдят новой моторной гаммой, которую составят как из двух-, так и из трехлитровых моторов неназванной пока мощности.

Зато обещано, что и у X3, и у X4 будут «подогретые» версии с литерой М, которые снабдят мотором от BMW M3/M4. Пока неясно, получит ли вседорожник – хотя бы в «купейном» варианте – полноценную «заряженную» модификацию, но, по слухам, BMW X4 от «подразделения М» вполне может обзавестись 400-сильным двигателем.

Дебютировать BMW X3 должна уже в августе, а ее «живая» премьера состоится на сентябрьской выставке во Франкфурте. BMW X4 может присоединиться к своему утилитарному собрату по платформе на этих выступлениях, но официального подтверждения даты премьеры “кросс-купе» баварцы пока не дали.