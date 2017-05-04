Минивэн Mitsubishi Delica D:5: десятилетний юбилей и версия Active Gear

Delica — одна из легенд японского автопрома. Полноприводные минивэны с возможностями внедорожников очень ценятся как на родине, так и в России, причем не только в дальневосточных регионах. Но нынешняя модель Mitsubishi Delica D:5 образца 2007 года уже не столь универсальна: шасси кроссовера Outlander с простой полноприводной трансмиссией (задняя ось подключается с помощью муфты) не позволяет покорять серьезное бездорожье.

Увы, за все десять лет производства машина подвергалась лишь точечным обновлениям, которые касались в основном отделки и оснащения. Внешность осталась нетронутой, интерьер уже старомоден. Самое большое нововведение произошло в 2012 году, когда появилась модификация с турбодизелем 2.3 (148 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом». При этом в гамме до сих пор остаются и версии с бензиновыми атмосферниками 2.0 (150 л.с.) и 2.4 (170 л.с.), которые работают в паре с вариатором, причем базовые двухлитровые версии имеют только передний привод.

Подарок к десятилетнему юбилею оказался совсем скромным: богатые версии Делики обзавелись розеткой на 100 вольт для подключения бытовых устройств, а еще пересмотрена палитра цветов кузова. Но вдобавок впервые за много лет в гамме появилась дополнительная модификация под именем Active Gear. По замыслу она предназначена для путешественников и покорителей бездорожья, но ни силовой агрегат, ни подвеска изменениям не подверглись.

Отличия чисто косметические. Нижняя часть кузова окрашена черным, в салоне — иная обивка сидений, а еще повсюду разбросаны контрастные оранжевые вставки и надписи. За доплату — новый передний бампер с массивной центральной частью и большим воздухозаборником, накладки на боковины и спойлер на макушке багажной двери.

Версия Active Gear предлагается только с дизелем и «автоматом», цена — от 33500 долларов. Базовая Delica в Японии стоит минимум 21500 долларов, а с полным приводом — не менее 25500. Но спрос постепенно падает: если в 2013 году на Островах было продано 13,9 тысячи машин, то результат прошлого года — 10,8 тысячи. На скорую смену поколения рассчитывать не стоит: у Mitsubishi сейчас есть задачи важнее, нежели замена нишевого минивэна, который продается только на внутреннем рынке. Кстати, в компании уже давно вынашивают идею вывести Делику на российский рынок и периодически спрашивают об этом журналистов, но отсутствие версии с левым расположением руля губит эту идею на корню.