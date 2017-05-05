В Германии выставили на продажу «Ниву» за 25 тысяч евро

Автомобиль 2015 года выпуска отличается от стандартного множеством доработок, а потому стоит более чем вдвое дороже нового.

Создатель пикапа Lada 4×4 Freestyle, как сообщает медиа-сайт компании Ex-Road, проехал на этой машине 7 500 км по Марокко и шести странам Евросоюза за 14 дней. Проект, реализованный по заказу владельца немецкого магазина внедорожных комплектующих, «достиг совершенства», настала очередь следующего, поэтому «Фристайл» выставлен на продажу.

Как следует из описания на сайте объявлений, внедорожник, пробег которого составляет 12 000 километров, переведён на газовое топливо. Двухцветная окраска кузова выполнена материалом U-Pol Raptor, все уплотнения — MikeSander. Выполнен лифт подвески на 50 мм, а колёса обуты во внедорожные шины BF Goodrich MT 215/75R15.

На автомобиле стоит другой блок управления двигателем, есть разъем OBD для диагностики и настройки, светодиодные фары, а также дополнительный свет — балка 180 Вт спереди и 36 Вт сзади, лебедка на 2,2 тонны, шноркель, экспедиционный багажник, силовые дуги за кабиной и многое другое. На задней оси — блокировка VAL Racing.

За пикап, салон которого перетянут искусственной кожей, немецкий продавец просит 25 000 евро. Для сравнения, абсолютно новая стандартная трёхдверная Lada 4×4 (в Германии пикап, созданный компанией «Супер-Авто», официально не продаётся) стоит гораздо дешевле — от 10 500 евро.