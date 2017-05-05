В США сравнили цены на пикапы Ford за 66 лет

Портал Blue Springs Ford Parts, занимающийся запчастями на «Форды», сравнил цены на полуторатонные пикапы F-серии за 66 лет. По сравнению с 1950 годом стоимость F-150 относительно оригинальной модели выросла почти в 22 раза.

Фактическая цена на пикап F1 составляла 1287 долларов. При этом авторы инфографики пересчитали ценники с учетом инфляции — стоимость оригинальной машины в таком случае получилась в десять раз выше.

На портале привели также несколько исторических фактов об F-пикапах. Это среди прочего, дата появления серии — Ford начал выпуск F-моделей в 1948 году.

Название F1 уступило место обозначению F-100 в 1953 году — под этим именем пикапы продавались до 1984 года. Ключевыми особенностями машин полвека назад в «Форде» называли доступность и надежность.

В публикации отмечено также, что нынешний F-150 обладает полностью алюминиевым кузовом. В начале 2017 года дебютировала рестайлинговая версияпикапа, которой впервые в истории добавили дизельный двигатель. Агрегат сочетается с десятиступенчатым «автоматом».

Ранее в этом году аналогичное сравнение цен провели в Volkswagen — на сайте по подбору запчастей была опубликована инфографика, отражающая изменение цен на Passat за 43 года продаж.