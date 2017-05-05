Кроссовер Bentley Bentayga получит новый кузов и станет быстрее

Роскошный Bentley Bentayga является на данный момент самым мощным, быстрым и дорогим серийным кроссовером в мире. Однако конкуренты не дремлют, и расслабляться британцы не собираются: чтобы всегда оставаться в лидерах, «Бентайге» хотят добавить пару-тройку принципиально новых версий.

Выпускать производные модификации крайне важно — это позволяет всегда предлагать потребителю что-то новое, считает исполнительный директор Bentley Вольфганг Дюрхаймер. В интервью британскому изданию Autocar он заявил, что Bentayga может получить новый тип кузова — нечто наподобие кросс-купе, с заметно ниспадающей задней частью. Более того, не исключен выход и особо быстрой экстремальной версии, которая получит название GT3 R — по аналогии с одноименной спортивной модификацией роскошного купе Bentley Continental.

К появлению совершенно новых модификаций Bentley подталкивает и скорый выход потенциальных конкурентов в лице Lamborghini Urus и внедорожника Rolls-Royce, а в этом сегменте рынка покупатели всегда стремятся выбирать все самое новое и дорогое, поэтому Bentayga всегда должна оставаться актуальной.

Впрочем, это все вопросы долгосрочной перспективы: если такие модели в семействе Bentayga и появятся, то не ранее 2022 года. Зато в 2018 году у Bentayga появится гибридная силовая установка.

Одним из последних обновлений для Bentayga стал дизельный двигатель — речь идет о 4-литровом V8 с тройным турбонаддувом, который развивает 421 л. с. и 900 Нм крутящего момента с 1000 об/мин. С таким мотором разгон Bentayga до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/час — в Bentley заявляют, что это самый быстрый серийный дизельный вседорожник в мире. При этом запас хода дизельной Bentayga превышает 1000 км.

Прием российских заказов Bentley Bentayga Diesel стартует в мае, а «живые» автомобили появятся на наших дорогах осенью этого года. Цена — от 11 900 000 рублей.