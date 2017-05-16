Новые шины MAXXIS MT-772

Компания MAXXIS включилась в бескомпромиссную борьбу за универсальность и всесезонность

Знаменитый тайваньский шинный производитель недавно представил новую всесезонную грязевую модель МТ-772 для внедорожников и лёгких грузовиков. По словам представителей фирмы, колёса обеспечивают «утончённый баланс между дорожными манерами и надёжным сцеплением на бездорожье». Если бы это сказал кто-то другой, мы, наверное, могли бы сомневаться, но всё, что говорят в MAXXIS, заслуживает доверия. Ведь история компании — это история одного из крупнейших в мире производителей шин Cheng Shin Group, уже пятьдесят лет выпускающего покрышки для автомобилей, грузовиков, автобусов и сельхозтехники. Кроме того, наши читатели наверняка неоднократно замечали марку MAXXIS на шинах велосипедов, и её же использует чуть ли не каждый второй квадроцикл.

Новая резиновая смесь с технологией HSR делает колесо необыкновенно

стойким к проколам и механическим повреждениям

Массивные блоки протектора лучше очищаются в грязи.

Усиленная боковина повышает сцепление колеса с грунтом

Новые MT-772 были представлены в рамках международной выставки Reifen-2016, где они позиционировались как специальная разработка для гонок по бездорожью. О серьёзном подходе к характеристикам колёс говорит перечень технических ноу-хау, собранных в модели. Для изготовления покрышек применён внедорожный резиновый компаунд с уникальными химическими наполнителями, повышающими износоустойчивость и стойкость к разрывам и проколам. Фирменная технология Dual-Cord значительно увеличивает прочность корпуса и жёсткость каркаса, а армированные боковины обеспечивают максимальную передачу мощности от двигателя к грунту и защищают шину от механических повреждений. Наконец, новый дизайн протектора с массивными блоками гарантирует быструю самоочистку и отменную внедорожную тягу, сохраняя при этом вполне приемлемый акустический комфорт в салоне автомобиля, идущего по шоссе.

Технология HSR препятствует повышенной теплогенерации,

возникающей в момент воздействия предельной нагрузки.

Благодаря этому шина сохраняет стабильные свойства

в любых условиях и высокое сопротивление на разрыв

Учитывая богатый опыт компании в проектировании и производстве внедорожных шин, есть все основания полагать, что новая покрышка продолжит ряд успешных моделей фирмы, специализирующейся на сложной и очень требовательной нише универсальных шин для трудных покрытий.