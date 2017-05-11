Большой обзор шин А/Т, М/Т, Х/Т

Шины класса All-Terrain, или просто А/Т, значительно расширяют возможности использования полноприводного автомобиля. Не являясь нишевым продуктом, они сочетают хорошие ходовые качества на асфальте с компромиссной проходимостью на бездорожье. От них не стоит ждать впечатляющих показателей в какой-то одной из этих областей, ведь главное их преимущество — универсальность

BFGOODRICH ALL-TERRAIN A/T KO2

Настоящая классика жанра. Одна из самых популярных универсальных автомобильных шин. Среди её плюсов — отличные тяговые свойства на бездорожье, устойчивость к механическим повреждениям и повышенная износостойкость. При этом она не лишена недостатков — например, заметно дубеет при отрицательных температурах, отчасти теряя сцепные свойства. Другой недостаток — довольно жёсткий ход на рекомендованном производителем давлении. Не годится для экстремального бездорожья, но обладает сбалансированным характером, как на асфальте, так и за его пределами.

BONTYRE STALKER A/T

По словам производителя, Stalker A/T созданы для максимального использования возможностей автомобиля. За счёт рисунка протектора, который имеет переменный шаг, удалось добиться хорошего акустического комфорта при использовании на асфальте, а быстрое самоочищение шины позволит не спасовать в условиях бездорожья. Выдерживает снижение давления до 1,5 атмосфер — хорошее качество на мягких грунтах. Довольно долговечна (за 10 000 км износ составит около 4 мм). Хорошо сбалансирована и подходит для самых разнообразных условий.



BRIDGESTONE DUELER A/T 697

По сравнению с предыдущей моделью (Dueler A/T 694), разработчики улучшили конструкцию шины за счёт нескольких важных нововведений. Боковины были усилены, а плечевые блоки стыкуются по бесшовной технологии. Форма канавок оптимизирована для снижения шума и вибраций при движении по твёрдым покрытиям. Модель А/Т 697 изготавливается как в Японии, так и в Индонезии. Отзывы о ней диаметрально противоположные — обычно рекомендуют выбирать японское производство. За счёт особого состава резины у неё выше износостойкость и прочность на бездорожье.

CORDIANT ALL-TERRAIN

Шины универсального использования, предназначенные для всех типов покрытий. Строение протектора с разветвлённой системой канавок позволяет эффективно отводить воду, а непрерывное центральное ребро обеспечивает высокий уровень курсовой устойчивости на асфальте. Отличаются высокой прочностью корда и способны переносить серьёзные удары. Хорошее соотношение цены и качества позволяет говорить о них, как о достойном компромиссном варианте.

GENERAL TIRE GRABBER AT3

Весной 2017 года начались официальные поставки в Россию популярного североамериканского бренда. В конструкции Grabber AT3 были применены сразу три новых технологии, призванные улучшить потребительские качества шины как на асфальте, так и за его пределами. Технологии TracGen и DuraGen отвечают за стабильное сцепление на рыхлом грунте, за прочность боковин, а также за защиту протектора от повреждений. Не забыл производитель и про комфорт — технология Comfort Balance за счёт проработанного расположения блоков протектора значительно уменьшает вибрации при езде.

GOODYEAR WRANGLER A/T

Универсальная шина, изготовленная с применением технологии SilentArmor, позволяет уверенно чувствовать себя на пересечённой местности и бездорожье. Боковины шины укреплены, что снижает вероятность прокола или пореза о камни. Большое количество ламелей в протекторе эффективно отводит воду, что позволяет говорить о хорошем сцеплении на мокрой дороге. А вот шумность напрямую зависит от гладкости асфальта — на некачественном покрытии появляется гул, который тут же пропадает на ровной дороге.

HANKOOK DYNAPRO ATM RF10

Шины изготовлены из мягкой резины, что обеспечивает хорошую управляемость и устойчивость на шоссе. На грунтовых дорогах ведёт себя сносно, в грязи если и замыливается, то не сразу, оставляя шанс выбраться на твёрдый грунт. Износостойкая. За счёт прочного корда устойчива к механическим повреждениям. Её можно уверенно эксплуатировать до минус 10 градусов, при более низких температурах на скользких покрытиях езда становится рискованной. Немного тяжелее конкурентов, что может увеличить расход топлива.

KUMHO ROAD VENTURE AT KL78

Как и многие всесезонные модели, не лучшим образом ведёт себя на льду, но компенсирует этот недостаток уверенным поведением на бездорожье. На песке не закапывается, а высокий профиль позволяет смело снижать давление (правда, в скоростных поворотах этот профиль добавляет машине валкости). По сравнению с другими моделями категории А/Т отличается низким уровнем шума, а по соотношению цена/качество создаёт конкуренцию самим BFGoodrich.

MAXXIS AT-980

В то время как подавляющее большинство производителей стараются улучшить ходовые качества шин на асфальте (потому что значительную часть времени автомобиль проводит в городе), Maxxis специализируется на внедорожной составляющей. Шина AT-980 имеет в своём арсенале технологию защиты обода диска, уплотнённый состав резины и усиленную боковину. Да и выглядят эти шины довольно агрессивно, что даже в городских условиях выгодно отличает их от конкурентов.

NOKIAN ROTIIVA AT

Отличительная особенность шины — высокая прочность и устойчивость к нагрузкам (индикатор износа позволяет точно оценивать время их замены). Довольно тихая для категории All-Terrain. При температурах выше +20°C становится очень мягкой, что увеличивает тормозной путь. Хорошо сопротивляется аквапланированию и отлично управляется на влажных покрытиях. Из-за мягкости резины наблюдается валкость на высоких скоростях.

NOKIAN ROTIIVA AT PLUS

Всесезонная шина, пригодная для установки как на лёгкие кроссоверы, так и на тяжёлые внедорожники. Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать подходящий вариант для любого автомобиля. За хороший контакт с дорогой отвечают стабилизаторы на центральном ребре шины, а износ уменьшают специальные рёбра охлаждения, которые снижают нагрев при длительных поездках, что значительно увеличивает полезный пробег. Отличительная особенность модели AT plus — специальное строение канавок, благодаря которому камни не застревают в шине, в результате чего каркас дольше остаётся неповреждённым.

PIRELLI SCORPION ATR

Ещё один претендент на звание абсолютно универсальной шины. В его арсенале жёсткий каркас и усиленные боковины для защиты от проколов и повреждений на бездорожье. А также широкие блоки в сочетании с изогнутыми центральными канавками, которые позволяют комбинировать тяговые характеристики на мягких грунтах с эффективным торможением на асфальте. Производитель позиционирует Scorpion ATR как сбалансированную модель, пригодную для эксплуатации в соотношении 50/50.

TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS

Ассиметричный рисунок протектора позволяет совместить хорошую управляемость на дороге с износостойкостью и проходимостью на бездорожье. В составе шины повышенное содержание диоксида кремния, что заметно увеличивает срок службы и уменьшает сопротивление качению. Кроме того, от быстрого износа шину защищают жёсткие ребра боковин.

YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015

Обновлённая классика с улучшенными характеристиками. Форма и расположение канавок и ламелей оптимизировано для снижения шума и вибраций. Состав резины изменён для улучшения управляемости и сцепления с дорогой. Боковины обладают выраженным агрессивным дизайном для усиления сцепных свойств в условиях бездорожья. Широкопрофильный протектор увеличивает пятно контакта, а новая система разбивки на четыре канавки эффективно отводит воду.

BONTYRE STALKER M/T

За счёт компромиссной управляемости на твёрдых покрытиях отлично подойдёт для экспедиционного использования. Не слишком шумит на асфальте. Глубокий рисунок протектора обеспечивает надёжные сцепные свойства на бездорожье, особенно в грязи. Развитые плечевые блоки и усиленный корд защищают шину от повреждений и повышают её износостойкость. Stalker M/T позволяет значительно снижать давление на слабых грунтах. Благодаря мягкой резиновой смеси пятно контакта увеличивается даже на лёгких автомобилях.

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2

Одна из самых популярных и зарекомендовавших себя шин на рынке. Отлично подходит для езды по всем видам покрытий — от асфальта до умеренного бездорожья. При эксплуатации только по дорогам быстро изнашивается, после чего заметно повышается шумность. За счёт усиленного корда хорошо переносит снижение давления. Агрессивный дизайн боковых грунтозацепов позволяет уверенно чувствовать себя на песке и глине. Стабильна на асфальте.

Mud-Terrain — одна из самых популярных категорий внедорожной резины, позволяющая раскрыть весь потенциал колёсной формулы 4х4. Разнообразие её вариантов чрезвычайно велико: от узкоспециализированных шин профессионального применения до вполне универсальных моделей, которые можно использовать в повседневной эксплуатации. В преддверии сезона давайте рассмотрим самые актуальные варианты, представленные на нашем рынке, чтобы предстоящее лето прошло насыщенно и интересно

CONTYRE EXPEDITION

Относительно мягкая резина, которая отлично ведёт себя на бездорожье. Этому способствуют хорошо проработанный рисунок протектора, его значительная глубина и небольшой вес шин. Хорошо балансируется. Обладает неплохим соотношением «цена–качество».

COOPER DISCOVERER STT PRO

Производитель рекомендует 85 %-е использование вне асфальта и лишь 15 % дороги. Причины столь радикальной внедорожной направленности — агрессивный рисунок протектора, мягкий состав резины и технология Armor-Tek 3, которая укрепляет корд шины, используя третий слой материала. Согласно европейской классификации, относятся к типу professional off-road, предназначенному для профессионального использования.

CORDIANT OFF-ROAD

Шины с хорошим соотношением цены и качества, по многим параметрам способные составить конкуренцию именитым брендам. За износостойкость и прочность отвечают двухслойный корд и особый состав резины. В преодолении бездорожья помогут развитые плечевые блоки и протектор с большой глубиной рисунка. За счёт широких канавок улучшена самоочищаемость в грязи.

DICK CEPEK EXTREME COUNTRY

Универсальная внедорожная резина от легендарного производителя. Спроектирована для высоких нагрузок и тяжёлых условий эксплуатации. Рисунок протектора с широкими канавками позволяет добиться хорошей самоочистки и улучшить сцепные свойства на грунтовых дорогах. Запатентованный двухслойный корд с технологией High Tensile сохраняет покрышку от порезов и повреждений.

GENERAL TIRE GRABBER X3

Новинка 2017 года, предназначенная для езды в тяжёлых условиях и по покрытию любого качества. Рекомендуемое соотношение использования — 20 % асфальта, 80 % бездорожья. Глубокие бороздки и система каналов позволяют шине быстро самоочищаться и сохранять хорошие сцепные свойства. В конструкцию корда интегрирована система рёбер, которая защищает от боковых порезов и повышает износоустойчивость. По сравнению с предыдущим поколением значительно улучшены шумовые характеристики на твёрдых покрытиях.

GOODYEAR WRANGLER MT/R KEVLAR

В этой модели использована технология Durawall, защищающая шину от проколов и повреждений. Развитые боковые грунтозацепы сохраняют сцепление с поверхностью, в то время как мягкий состав резины обеспечивает компромиссное поведение на асфальте. Узнаваемый дизайн шин отлично дополнит облик любого полноприводного автомобиля.

HANKOOK DYNAPRO MT RT03

Модель, спроектированная по традиционному рецепту шин класса Mud-Terrain. Главную роль играет усиленная нейлоном конструкция, призванная уберечь колесо от проколов и повреждений при преодолении острых, рельефных препятствий. Косвенно в этом участвует и защитный блок, проходящий от протектора к боковине. Вторая его задача — максимально сохранять сцепление на слабонесущих грунтах. Рисунок протектора с развитыми поперечными канавками эффективно отводит воду и грязь, предотвращая замыливание.

KUMHO ROAD VENTURE KL71

Широкая линейка типоразмеров позволяет подобрать шины этой модели практически на любой внедорожник. За счёт мягкого состава резины не слишком шумят на асфальте и сглаживают неровности дорожного полотна. Легко переносят понижение давления вплоть до 0,8 атм. Довольно тяжёлые, из-за чего повышается расход топлива. Отлично подходят для езды по грунтовым дорогам и экспедиционного использования в целом.

MATADOR MP75 WISENTTA

Спроектирована по мотивам легендарного BFGoodrich M/T. Хорошо развиты плечевые блоки, что в сочетании с большой глубиной протектора обеспечивает достойную проходимость на бездорожье. Прочный корд сохраняет целостность колеса в тяжёлых условиях— на каменистой почве и грунтовых дорогах. Рекомендованное соотношение бездорожья и дорог с твёрдым покрытием — 85/15.

MAXXIS BIGHORN MT-762

Отличаются хорошим соотношением цены и качества. Превосходно чувствуют себя в грязи — быстро самоочищаются и успешно противостоят замыливанию. Возможность ошиповки позволяет использовать их в зимнее время. На асфальте хорошо справляются с аквапланированием и обладают выдающейся для Mud-Terrain курсовой устойчивостью. Плечевые блоки протектора развиты не сильно, что немного затрудняет выезд из колеи. Хорошо переносят снижение давления, но за счёт очень жёстких боковин на лёгких внедорожниках увеличение пятна контакта будет небольшим.

MAXXIS MUDZILLA M-8080

Бескомпромиссная грязевая резина, главные преимущества которой — износостойкость и самоочищаемость протектора. Плечевая зона усилена специальным составом резиновой смеси. Выезд из колеи удаётся лучше, чем у многих конкурентов, за счёт развитой системы боковых грунтозацепов. Большая глубина протектора обеспечивает отличные сцепные свойства на грунтовых поверхностях и камнях.

MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL

Радиальная шина, которая отлично ведёт себя на слабонесущих грунтах. Не может на равных конкурировать с узкопрофильными Super Swamper TSL Bogger, но показывает хорошие тяговые характеристики. За счёт направленного рисунка протектора неплохо сохраняет сцепные свойства на глине. Рекомендуется к использованию летом, так как на скользких зимних покрытиях отсутствие ламелей может сыграть с вами злую шутку.

NITTO MUD GRAPPLER

Шина, предназначенная для тяжёлых условий эксплуатации. В первую очередь акцент сделан на проходимость, поэтому, как и от большинства представителей категории М/Т, ждать от них отличной управляемости и низкого уровня шума не стоит. Зато в условиях бездорожья пригодятся и крупные боковые грунтозацепы, и трёхслойный корд, который сохранит шины на каменистых участках, а большое расстояние между блоками протектора улучшит их самоочищение.

NITTO TRAIL GRAPPLER

Модель шин, сочетающая прочность и проходимость с комфортом и безопасным поведением на твёрдых покрытиях. Трёхслойный корд, который также используется в модели Mud Grappler, защитит боковину от порезов и повреждений. На асфальте Trail Grappler не отличается особой шумностью и довольно эффективно противостоят аквапланированию. Без труда балансируется и не доставляет неудобств при использовании в городе.

PIRELLI SCORPION MTR

Компромиссный вариант шин для использования как в городе, так и на бездорожье. На асфальте они сохраняют акустический комфорт на уровне зимней шипованной резины, а лёгкое бездорожье становится вполне преодолимым. Не стоит питать иллюзий и покорять болотные топи — эта шины не для профессионального использования. В сравнении с шоссейной резиной Scorpion MTR может предложить разумное смещение ходовых характеристик в сторону умеренного бездорожья.

PRO COMP XTREME MT2 RADIAL

Одна из самых известных шин именитого производителя офф-роуд оборудования. За счёт радиального размещения слоёв полиэстера инженерам удалось добиться отличных сцепных свойств и повышенной износостойкости. Протектор располагается и на боковинах шин, защищая колесо от повреждений на каменистом грунте. Плечевые зоны имеют развитую форму и улучшают ходовые качества в грязи.

SIMEX EXTREME TREKKER 2

Относится к экстремальному направлению категории Mud-Terrain. Благодаря направленному рисунку протектора и шестислойной боковине обладает отличными сцепными свойствами и большой прочностью (в составе резиновой смеси используются кевларовые волокна). Благодаря направленному рисунку протектора отлично работает на движение вперёд. Нестандартный угол атаки плечевых грунтозацепов позволяет уменьшить размер колеса, что важно для внедорожников с небольшими колёсными арками. Как и любая другая специализированная резина, при постоянном использовании на асфальте быстро изнашивается.

SIMEX JUNGLE TREKKER 2

Шины для тяжёлого бездорожья, в последнюю очередь предназначенные для езды по асфальту. Ненаправленный рисунок протектора позволяет проходить многие препятствия внатяг, не развивая большой скорости. На асфальте шумные и передвигаться быстрее 90 км/час не получится. Боковины очень жёсткие — даже при снижении давления пятно контакта увеличивается незначительно. Позиционируются как кардинальный способ улучшить проходимость машины, не внося изменений в конструкцию.

TOYO OPEN COUNTRY MT

Шина, призванная максимально долго сохранять тяговые свойства автомобиля за пределами дорог. Плечевые блоки протектора выполнены в зубчатой форме, что благоприятно сказывается на самоочищении. Ламели имеют большую глубину, а сам протектор выходит далеко за рамки боковин. Это улучшает поведение внедорожника в колее, а также придаёт шине агрессивный вид. Корд изготовлен из трёх слоев полиэстера, что позволяет ему выдерживать повышенные нагрузки.

SUPER SWAMPER TSL BOGGER

Настоящая легенда для всех любителей (и профессионалов) покорения экстремального бездорожья. Для езды по асфальту не предназначена: быстро изнашивается и затрудняет управление автомобилем. Полностью раскрывает свой потенциал на мягких грунтах. За счёт глубокого протектора и развитых боковых грунтозацепов позволяет продолжать движение в самых сложных условиях. Переносит снижение давления вплоть до 0,4 атм. Является нишевым инструментом, для полноценного использования которого необходимы опыт и подготовленный автомобиль.

YOKOHAMA GEOLANDAR M/T+

Среди интересных решений, выделяющих эту модель, — канавки протектора с двойной прорезью, которые улучшают сцепные свойства в грязи. Следует отметить и многослойный корд, благодаря которому лучше распределяются боковые нагрузки, что сохраняет целостность шин. Благодаря специальному составу резины Geolandar M/T+ обладают повышенной износостойкостью на асфальтовых покрытиях.