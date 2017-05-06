Бывшие инженеры ГАЗа создали новый внедорожник на базе «Соболя»

Нижегородская научно-производственная фирма «Селеста» запатентовала изображения нового внедорожника, который может стать альтернативой устаревшему УАЗ «Хантер». Разработкой машины занимается команда инженеров, основная часть из которых ранее работала на Горьковском автозаводе.

Как сообщает Drom со ссылкой на свои источники, в основе нового и пока безымянного внедорожника лежит силовой каркас из стальных труб круглого сечения, обшитых кузовными панелями из АБС-пластика. Кроме варианта с открытым кузовом предусматривается и создание закрытого универсала. При этом новый внедорожник шире, длиннее и, соответственно, просторнее «Хантера».

Передний и задний мосты, дифференциалы, коробка передач и раздаточная коробка взяты у полноприводного «Соболя». Подвеска новой машины — на пружинах, а ходовая часть снизу прикрыта стальными листами.

Двигатели у новинки те же, что и у донорского «Соболя». Это и бензиновый мотор УМЗ Evotech 2,7 (107 л.с. и 220 Нм), и выпускаемый в Китае турбодизель Cummins ISF 2,8 (149 л.с. и 330 Нм). Моторы сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом типа part-time с жестким подключением переднего моста. В раздатке — понижающий ряд передач, карданные валы снабжены ШРУСами, а задний межколесный дифференциал имеет жесткую принудительную блокировку eLocker с электропривдом.

Будущее проекта пока под вопросом и больше зависит от возможности найти инвестора под организацию серийного выпуска.