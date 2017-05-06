Haval H9 получил дизельный мотор

Китайская компания Haval распространила фотографии обновленной версии своего самого большого внедорожника — H9. У модели немного изменилась внешность и появился дизельный двигатель.

У внедорожника появился новый передний бампер, другая решетка радиатора, а вместо подножек — выезжающие ступеньки, которые выдвигаются при открывании дверей.

В салоне поменялась панель приборов, в которой появился цветной семидюймовый дисплей со спидометром и борткомпьютером. Также был доработан центральный тоннель, где вместо обычного рычага «автомата» установлен нефиксируемый «электронный» переключатель.

В оснащение внедорожника вошел автопарковщик, адаптивный криуз-контроль, системы слежения за разметкой и предупреждения фронтальных столкновений.

Новый двухлитровый дизель выдает 190 сил и 420 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Бензиновый двигатель 2.0 стал мощнее на 33 силы и теперь развивает 251 лошадиную силу. Он тоже работает с АКП от ZF.

В Китае обновленный Haval H9 начнут продавать в конце мая. В России дорестайлинговая машина доступна только в одной комплектации и стоит 2 299 900 рублей.