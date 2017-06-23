У подержанного Hyundai Santa Fe третьего поколения почти нет проблем, но те, что есть, могут сильно огорчить владельца. Секрет безотказной эксплуатации — в своевременном обслуживании

В2002 году по пути на Московский автосалон я разговорился с человеком, который специально приехал за Hyundai Santa Fe из Уфы. Признаться, меня удивил его выбор. Покупать для Урала кроссовер, когда рынок полон настоящих внедорожников, когда LR Defender ещё стоит 29 000 USD, а «Нива» — 4 000? Кому может понадобиться Hyundai Santa Fe по цене Mitsubishi Pajero? Ответ был ошеломляюще прост: он надёжен, нужен на каждый день, а бездорожье у нас всё равно такое, что не всякий ЗИЛ с «Уралом» успевают вернуться домой засветло… Это наглядное торжество здравого смысла немного поколебало мою безусловную веру в раму, мосты и атмосферные дизеля, заставив под другим углом взглянуть на множащиеся ряды кроссоверов. С того времени сменилось уже три поколения Santa Fe (нынешнее выпускается с 2012). Очередная смена произойдёт в этом году, а продажи Santa Fe New начнутся весной 2018-го. Сохранилось ли его былое качество? Именно об этом мы и поговорим, взяв для примера последнее, третье, поколение кроссовера.

КОРМИТЬ ХОРОШО

На российском рынке Hyundai Santa Fe продавались с двумя моторами: 2.4-литровым бензиновым и 2.2-литровым дизелем. Оба мотора очень надёжны, и их популярность примерно одинаковая, но сильно зависит от региона. В обеих столицах и западной части страны предпочитают экономичный и тяговитый дизель, но чем дальше на север и восток, тем популярнее комфортный и «тёплый» бензиновый мотор. Мощность дизеля 197 л.с., его индекс D4HP, он цепной, шестнадцатиклапанный, оснащён турбиной и системой прямого впрыска топлива.



Santa Fe 3 — это Hyundai нового поколения: комфортный, элегантный и дорогой

У дизеля две основные проблемы, и обе связаны с системой подачи топлива. Примерно к 150–200 тысячам пробега начинают изнашиваться детали многоплунжерного насоса высокого давления. Его особенность в том, что вращающиеся детали сделаны из более твёрдого сплава, чем корпус, и со временем неподвижные части начинают интенсивно изнашиваться. Трудно однозначно сказать, от чего это зависит… От повышенной ли зольности некачественного топлива, от неправильных ли присадок, но факт остаётся фактом: примерно каждая пятая машина, приезжающая в сервис с горящим «check engine», попадает на замену ТНВД. Удовольствие это дорогое — вместе с работой неисправность обойдётся минимум в 50 000 рублей, а ещё ведь и форсунки страдают, поскольку стружка забивает и их. Причём плунжерную пару менять бессмысленно, дело не только в ней. Форсунки ‑ следующая по стоимости, но не по частоте появления проблема. Они пьезоэлектрические, очень быстрые и точные, но не терпящие грязного топлива. Даже если с ТНВД всё в порядке, можно попасть на замену форсунок, воспользовавшись услугами недобросовестных заправщиков. Каждая стоит около 30 000 за ОЕМ и примерно 15 000 у «упаковщиков». Ремонту такие инжекторы не подлежат. Привод ГРМ очень надёжный и на большинстве продающихся на вторичном рынке дизельных машин только подходит к моменту замены. А повышенный шум говорит об элементарном механическом износе успокоителей и роликов. Комплект недорог, можно найти и за 12 000 рублей. Редко, но бывает, что пробивает прокладку головки блока. Стоимость ремонта крайне индивидуальна, но меньше чем на 30 000 рублей рассчитывать не стоит. Если же придётся менять головку, то за оригинал в сборе попросят 130 000 рублей. Турбина исправно выхаживает свой ресурс в 250 000 км только у тех владельцев, которые не торопились глушить мотор после высоких оборотов и не жали педаль в пол на непрогретом моторе. Если же экономить на масле, то следует готовить минимум 25 000 рублей за восстановленный турбокомпрессор. Чаще закисает шток, поворачивающий лопатки статора турбины. Признаком служит слетающий при перегазовке патрубок. Говорят, в восьми случаях из десяти помогает обычная «вэдэшка»…

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Бензиновый мотор почти не доставляет проблем владельцу, спокойно выхаживая по 300–350 тысяч без серьёзных вмешательств, а при регулярных ТО и хорошем масле ничто не мешает ему работать дальше. Он неплохо тянет с самого низа, несмотря на шестнадцатиклапанную технологию. Этот двигатель ставился на очень многие автомобили Hyundai и KIA, включая главного донора платформы — седан Sonata. Некоторую головную боль могут создать отказы катушек зажигания. Понятно, что происходит это в самый неподходящий момент и чаще с деталями, купленными где попало. Оригинальные ходят долго, но не любят попадания воды, так что лужи надо проезжать аккуратно. К счастью, стоят они относительно недорого — по 800–1000 рублей за штуку. Остальные беды стандартны для любого современного двигателя: форсунки боятся грязи и воды в топливе, дроссельный узел — шлака из системы вентиляции, навесное оборудование — растянувшихся ремней, а топливный бак — отказа перекачивающего насоса. Словом, хороший, надёжный мотор.

СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ

Состояние ходовой части и подвески любого кроссовера на три четверти зависит от манеры вождения и на четверть от качества обслуживания и конструктивных особенностей. Частая проблема всех современных автомобилей на наших дорогах — быстрый износ втулок и стоек стабилизаторов — типичен и для Santa Fe. Стоимость деталей и их замены невелика. Передняя подвеска — Макферсон, в ней могут появиться стуки опорных подшипников по 3 000 рублей и шаровых опор, которые можно выпрессовать в специализированных сервисах и поменять отдельно от рычагов тысяч за шесть. Резинометаллические блоки рычага очень массивные (особенно передний), и ходят они долго. Характерную проблему Santa Fe второго поколения — стучащую рулевую рейку и частый выход из строя правого наконечника в третьем поколении исправили, и если проблема появилась, значит, порван пыльник или есть течь жидкости насоса гидроусилителя. И того и другого несложно избежать, если не пропускать плановые ТО. Самая затратная проблема передней подвески — преждевременный износ ступичного подшипника, который меняется со ступицей в сборе, кстати, так же как и задний, но там это случается крайне редко. Стоит ступица дорого, менять надо сразу две, а для замены придётся разобрать всю подвеску. В результате ваш бюджет потеряет тысяч двадцать. А причиной может быть неаккуратная езда по плохим дорогам, слишком глубокие лужи и пренебрежение мойкой после грязевых маршрутов.

В задней подвеске тоже первыми «умирают» стабилизаторы по 600 рублей, потом амортизаторы по 3 500 и, главное, наглухо закисают болты, которые регулируют развал и которыми крепятся нижние рычаги. На машинах с автоматической коробкой, а таких большинство, корродирует и теряет подвижность стояночный тормоз, который работает отдельно от основной тормозной системы. Им непременно следует пользоваться, не ограничиваясь режимом «Паркинг». Обе подвески установлены на подрамник, что увеличивает прочность этих узлов и снижает шумы с вибрациями, передающиеся на кузов от дорожного покрытия.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

На Hyundai Santa Fe ставят два вида трансмиссии: шестиступенчатую механическую и шестиступенчатый автомат. Если берёте дизель и есть выбор — ищите автомат. Основная беда механики — двухмассовый маховик на машинах с дизельным мотором. Он может выйти из строя внезапно, правда, до ста тысяч пробега это случается редко. В наибольшей степени поломке способствует дёрганая манера езды. Владельцы, не сталкивавшиеся с проблемой прежде, теряют дар речи, когда узнают, что замена сцепления может обойтись дороже 1 500 USD (притом что только корзина и диск стоят около 20 000 рублей). Если искать неоригинальный маховик, то за него в любом случае придётся отдать более 30 000 рублей. Разумеется, можно заменить маховик на одномассовый, что снизит стоимость ремонта примерно на четверть, но сцепление тогда «проживёт» не больше 80 000 км. Кстати, рабочий цилиндр сцепления тоже недёшев.

Автоматическая коробка в наших условиях требует лишь более частой замены масла и фильтра. В крайнем случае можно попасть на замену блока клапанов, который в оригинальном исполнении стоит порядка 50 000 рублей. Показанием к замене служит «проскальзывание» в коробке при разгоне (когда газ в пол, а машина плохо ускоряется). Более серьёзные поломки довольно редки, и если помнить, что у нас повсеместно «суровые условия эксплуатации» и не скупиться на масло с фильтром, то и больших затрат опасаться не стоит.

Трансформация салона не слишком впечатляет, но откинув

спинки кресел можно получить ровный пол

То же самое можно сказать и о системе полного привода. Правда, тут, к сожалению, есть одна крайне неприятная проблема. Как известно, на Santa Fe используется автоматический полный привод с подключением заднего моста с помощью электрической муфты. Простая и понятная схема, но у неё есть несколько слабых мест. Самое простое с точки зрения ремонта — разбитый подвеской подшипник и прохудившаяся опора корпуса заднего дифференциала. Стоят недорого, меняются легко. Хуже, когда начинает подтекать муфта. Что бы ни говорили в рекламе, работает она в двух режимах — вкл. и выкл. А это значит, что резкий газ в повороте может привести к ударному подключению заднего моста. Удар, в свою очередь, ведёт и к повреждению резиновых опор картера, и к износу муфты, и, наконец, к срезанию шлицов на валу отбора мощности. Если это произошло, машина останется переднеприводной, даже если будет гореть индикатор подключения полного привода. На бездорожье от этого ещё «сходит с ума» противобуксовочная система. На официальных сервисах чаще всего меняют «раздаточную коробку в сборе». Удовольствие это не из дешёвых — от 75 000 рублей без работы. Причина неисправности в том, что под сальник забивается грязь, и шлицы валов изнашиваются быстрее. Потом удар и ремонт.

ОТЗЫВ ВЛАДЕЛЬЦА АНТОН, Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI AT, 2014 Взял его после легковушки, но не был огорчён ни драйвом, ни комфортом. Разве что диски надо было поменьше 19-дюймовых выбирать — иногда пробивает подвеску на неровностях. Пробовал бензин, но в итоге взял дизель. Тарахтит, зато бодро едет, а бензин — овощ. Машине был год, когда я её купил. С тех пор проехал ещё 60 тысяч и пока ничего, кроме ТО, не делал. Ездит и радует!

ТИХИЙ ЧАС

В последние годы корейские производители сильно подтянули качество материалов отделки салона. Это совпало с новыми веяниями дизайна и подходом к оснащению. Теперь Hyundai не только красивые и богато оборудованные, но и долго выглядят как новые. По крайней мере, если речь о Santa Fe. Бич современных автомобилей — отказы электрики для этого кроссовера не характерны. И ещё Santa Fe удивляет отсутствием скрипов в салоне. Причём даже зимой. Ну разве что в самые сильные морозы в багажнике может что-нибудь поскрипеть. Салон комфортен, органы управления понятны и адекватны, сзади вагон места и ещё один вагон в багажнике. Santa Fe продавались как в пяти-, так и в семиместной версиях. У нас больше распространены пятиместные. Собирают кроссоверы в Южной Корее, Египте, Китае, Америке и России (в Калининграде). К нам в основном попадают те, что из Азии и РФ, — за океаном совсем другие моторы и комплектации. Там, скажем, есть переднеприводные версии с мотором 3.3 V6 (кстати, довольно неплохой вариант).

Из всего вышесказанного можно сделать очень простой вывод. Если вы не собираетесь экономить на ТО и готовы к приобретению запчастей и расходников от производителя или компаний первого эшелона, то Hyundai Santa Fe будет отличным выбором, который порадует многолетней беспроблемной эксплуатацией… Особенно с бензиновым мотором и автоматом.



