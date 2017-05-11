Американцы вернут к жизни легендарный внедорожник «Хаммер»

Бывший руководитель концерна Боб Лутц, знаменитый дизайнер Хенрик Фискер и их компания VLF Automotive решили присоединиться к предприятию под названием Humvee Export и поучаствовать в возрождении серийного производства гражданской версии H1. Правда, компания единомышленников уже столкнулась с некоторыми сложностями.

Дело в том, что бренд Hummer все еще принадлежит концерну GM. Поэтому то, что планирует производить Humvee Export, будет именоваться не Hummer H1, а Humvee С-Series. Слово «экспорт» в названии компании также присутствует не зря – культовые внедорожники она сможет продавать только за пределами Соединенных Штатов. Предполагается, что купить возрожденный «Хаммер» можно будет в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Китае.

Собирать их, между тем, планируется все же в США, из машинокомплектов производства фирмы AM General – той самой, что выпускала «Хаммеры» для нужд американской армии. Превращать военные вездеходы в гражданские внедорожники как раз и будет VLF Automotive. Ожидается, что в аскетичном салоне «Хаммера» появятся кожа, дерево и прочие атрибуты хорошей жизни, включая современные мультимедийные устройства. Интересно, что варианты оснащения «Хаммера» будут названы в стиле армейских радиопозывных – «Браво», «Чарли» и «Дельта».

Кроме того, производители собираются предлагать покупателям выбор из сразу четырех вариантов двигателя – восьмицилиндровый дизель объемом 6,5 л в трех вариантах мощности (190, 205 и 250 л.с.), а также 6,2-литровый бензиновый V8, развивающий 430 л.с.

Товарный образец Humvee C-Series уже показали на одном из ключевых рынков – демонстрация состоялась в рамках Шанхайского автосалона. Первые покупатели должны получить свои машины еще до конца нынешнего года.