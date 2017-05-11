«Профи» — новая модель марки УАЗ

В середине января стало известно, что УАЗ не отказался от давних планов выпустить новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны — в Ульяновске приняли решение развивать семейство «Карго» (так называется бортовая версия «Патриота»), поскольку создание полностью нового коммерческого автомобиля предприятию не потянуть.

После этого были опубликованы несколько снимков грядущей новинки, благодаря которым выяснилось, что тяжёлая версия «Карго» получит оригинальную внешность. В начале апреля была завершена процедура сертификации, и «Авто Mail.Ru» раскрыл характеристики будущего конкурента «Газели».

Коротко напомним. По сравнению со стандартным «Карго» модель «Профи» на 605 мм длиннее (5 940 мм), а колёсная база выросла ровно на полметра (3 500 мм). Базовая машина — заднеприводная и с трёхместным салоном, также будет доступен полный привод, но кабина этой версии — двухместная.

Теперь, как сообщает EX-ROADmedia, УАЗ грузоподъёмностью 1,5 тонны будет продаваться под именем Profi — об этом свидетельствует опубликованная порталом фотография шильдика на двери. Под этим именем планируется продавать и задне- (236021) и полноприводную (236022) модификации новых грузовых УАЗов.