Great Wall Hover H3 вернулся в Россию под новым именем

В России начались продажи рамного внедорожника DW Hower H3, которые собирают на заводе в Ставрополе. Цены на автомобиль начинаются от 1 230 000 рублей.

Эта модель является точной копией внедорожника Great Wall Hover H3, который был доступен на российском рынке вплоть до 2015 года. Однако права на название этого автомобиля в России до сих пор принадлежат прежнему дистрибьютору Great Wall — компании «Ирито». Из-за этого пришлось создавать новую марку DW и изменить одну из букв в названии «Ховера».

DW Hower H3 будет предлагаться со 149-сильной двухлитровой «четверкой» Mitsubishi и шестиступенчатой механической коробкой передач. В оснащение внедорожника войдет ABS, система стабилизации, парктроник, датчики дождя и света, мультимедийная система, камера заднего вида, подогрев передних сидений, а также «ЭРА-ГЛОНАСС». Привод — подключаемый полный.

Завод в Ставрополе запустили весной этого года. Он принадлежит учредителям черкесского предприятия Derways, где раньше собирали и окрашивали кузова Great Wall Hover H3. Мощность новой площадки достигает 100 тысяч машин. Здесь планируется производить не только автомобили DW Hower (позже к гамме добавят и модель H5), но также Foton и Iveco. Новые «Ховеры» будут делать из машинокомплектов, поставляемых Great Wall.

Конкурировать DW Hower H3 станет с UAZ Pаtriоt. В максимальной комплектации такая машина стоит 1 055 000 рублей.