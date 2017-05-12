Jeep Grand Cherokee SRT сравнили в дрэге с хот-родом

«Заряженный» внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT сразился в дрэговой гонке с хот-родом, построенным на базе Ford Model A образца 1932 года. Видеоролик заезда опубликован на YouTube-канале британского подразделения «Джипа».

Гонка прошла на старейшей дрэговой прямой в Европе — автодроме Santa Pod Raceway в Великобритании. «Джипом» управлял чемпион страны по дрэгу Стюарт Дойгни, а за рулем хот-рода находился эксперт такого вида соревнований Кельвин Данн.

Jeep Grand Cherokee SRT оснащен 6,4-литровым двигателем V8, развивающим 475 лошадиных сил и 636 Нм крутящего момента. Внедорожник разгоняется с нуля до ста километров в час за пять секунд. Его максимальная скорость — 257 километров в час.

Хот-род комплектуется доработанной «восьмеркой» 5.4 от автомобиля ныне несуществующей американской марки DeSoto образца 1956 года, развивающей 308 сил. «Сотню» такая машина может набирать примерно за шесть секунд.

Первым к финишу дрэговой прямой пришел Grand Cherokee. Он проехал 402 метра за 13,3 секунды, при этом скорость в конце дистанции составила 165,7 километра в час. Хот-род уложился в 14,2 секунды, скорость — 152,8 километра в час.