Toyota привезет в Россию рамный внедорожник

О возможном появлении Fortuner на российском рынке сообщает «АвтоРевю». По информации издания, поставки внедорожника в Россию должны начаться до конца 2017 года. Никаких подробностей, впрочем, пока что нет, однако уже сейчас понятно, что на рынке Fortuner должен занять позицию на ступеньку ниже модели Land Cruiser Prado, а в прямых потенциальных конкурентах у него значится вышедший недавно Mitsubishi Pajero Sport нового поколения.

Внедорожник отличается весьма обширной и разнообразной моторной гаммой, которая варьируется в зависимости от рынка, — от маломощного 95-сильного 3-литрового дизеля до топового 4-литрового бензинового V6 мощностью 235 л.с.. Костяк моторной гаммы составляют дизели семейства GD объемом 2,4 и 2,8 литра и мощностью 150 и 177 л.с. соответственно, а также 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с.. Коробки передач — пяти- или шестиступенчатая механика (зависит от двигателя) или шестиступенчатый автомат.

Среди пунктов оснащения Fortuner значатся камера заднего вида, система помощи при старте в гору и при движении под уклоном и система бесключевого доступа. Все версии оснащаются подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала в задней оси.

О цене Fortuner в России пока что можно только гадать, однако едва ли внедорожник будет дешевым. По предположениям «АвтоРевю», в случае появления Fortuner в России старшая модель Land Cruiser Prado лишится базового 2,7-литрового мотора, а в июле Prado и вовсе обновится. Это сделает модель заметно дороже нынешней версии, и Fortuner спокойно займет место «младшего брата» в диапазоне от двух до трех миллионов рублей. Для сравнения, Mitsubishi Pajero Sport предлагают по цене минимум 2,4 миллиона рублей.