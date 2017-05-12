Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час

Toyota Land Cruiser стал самым быстрым внедорожником в мире. На взлетной полосе аэрокосмического испытательного центра в калифорнийском Мохаве тюнингованный вариант автомобиля разогнался до 370 километров в час. Это почти на 31 километр в час быстрее предыдущего рекорда, установленного Mercedes-Benz GLK с битурбо мотором V12, который был построен ателье Brabus.

За рулем автомобиля находился бывший гонщик «Тойоты» в серии NASCAR Карл Эдвардс. Для заезда была подготовлена четырехкилометровая взлетная полоса: пилоту нужно было уложиться в 2,5 километра для разгона, чтобы оставшейся дистанции хватило на безопасное торможение.

Несмотря на это достижение, официальный рекорд скорости по-прежнему закреплен за «Брабусом». По словам представителей марки, в Книге рекордов Гиннесса отказались включать автомобиль в категорию «внедорожники». Кроме того, самый быстрый «Брабус» можно купить, а этот «Лэнд Крузер» является единичным проектом.

Проект быстрого Toyota Land Cruiser показали в прошлом году на выставке SEMA. Автомобиль оснастили 2000-сильной «восьмеркой» 5.7 с двумя турбинами Garrett, трехступенчатой коробкой передач от профессиональных дрэг-каров, новым выпуском и обвесом от TRD. Кроме того, автомобиль стал заднеприводным, но весит по-прежнему более 2,5 тонны.

Изначально расчетная скорость внедорожника была 354 километра в час.