Первые фотографии нового ŠKODA KAROQ

Новый ŠKODA KAROQ: Компактный SUV демонстрирует экспрессивный дизайн

Незадолго до мировой премьеры чешский автопроизводитель представляет первые фотографии нового компактного SUV ŠKODA KAROQ. Автомобиль воплощает в себе новый эмоциональный и динамичный язык дизайна ŠKODA для моделей класса SUV. ŠKODA KAROQ обладает эффектной внешностью с уже узнаваемыми «кристаллическими» элементами, которая демонстрирует не только мощность и надежность, но и элегантность новинки. Возросшие габариты модели позволили инженерам ŠKODA создать невероятно просторный салон и самый вместительный багажник в классе.

Эмоциональный и динамичный экстерьер нового ŠKODA KAROQ стал воплощением фирменного стиля чешского бренда. Передняя часть автомобиля отличается невероятно эффектным «кристаллическим» дизайном, благодаря которому создается впечатление объемной 3D-поверхности. Решетка радиатора со сдвоенными вертикальными ламелями, обрамленная тонкой хромированной полосой, имеет трапециевидную форму, характерную для моделей ŠKODA класса SUV.

При создании головной оптики дизайнеры компании черпали вдохновение в традиционном богемском хрустале. Острые линии полностью светодиодных передних фар с восемью подсвеченными полосками, создающими своеобразные «ресницы», делают образ автомобиля уникальным. В центре капота размещен крупный логотип ŠKODA.

Задние фонари, стоп-сигналы и противотуманные фары также выполнены по технологии LED. Узкие рельефные задние фонари выполнены в традиционной для ŠKODA С-образной форме. Их внешние части заходят на боковые поверхности кузова, а внутренние – на дверь багажника.

Компактный SUV насчитывает 4 382 мм в длину, 1 841 мм в ширину и 1 605 мм в высоту. Колесная база длиной 2 638 мм (для полноприводных версий – 2 630 мм) позволила не только сделать новый ŠKODA KAROQ устойчивым на дороге, но и создать невероятно просторный салон.

Автомобили ŠKODA традиционно отличаются вместительным багажным отделением – и модель KAROQ не стала исключением. Объем багажника компактного SUV составляет 521 литр и может быть увеличен до 1 630 литров, если сложить сиденья второго ряда. В сочетании с опциональной системой трансформации VarioFlex размер багажного отделения может варьироваться в диапазоне от 479 до 588 литров.

Система VarioFlex подразумевает наличие трех отдельных сидений на втором ряду, которые регулируются индивидуально. Более того, их можно легко демонтировать, превратив компактный SUV в грузопассажирский автомобиль с объемом багажного отсека в 1 810 литров.

Новая приборная панель визуально разделена на две части: более высокую верхнюю и узкую нижнюю. Этот стилистический прием особенно заметен в правой части панели со стороны переднего пассажира. Аналогичный принцип использован в отделке дверей.

Дизайн интерьера ŠKODA KAROQ основан на многочисленных вертикальных элементах. Среди них – четыре крупных дефлектора воздуховодов, два из которых обрамляют дисплей на центральной панели. Светодиодная подсветка подчеркивает простор и создает уютную атмосферу в салоне. Тонкие светящиеся полосы располагаются на верхних частях декоративных панелей в дверях, а также идут вдоль всей приборной панели. Водитель может регулировать яркость фоновой подсветки, выбрав один из десяти цветов.

В рамках Стратегии-2025 ŠKODA планирует последовательное расширение модельного ряда. Основной акцент будет сделан на линейке автомобилей класса SUV. Совсем недавно на мировые рынки вышел первый внедорожник марки ŠKODA KODIAQ, премьера нового ŠKODA KAROQ ознаменует еще один важный шаг в реализации этой стратегии. Новый компактный SUV будет представлен широкой публике 18 мая в Стокгольме. Запуск модели на европейский рынок запланирован на вторую половину 2017 года.