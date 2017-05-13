Первые фото интерьера нового поколения культового Jeep Wrangler

Появились первые фотографии интерьера нового поколения культового внедорожника, сделанные фотошпионами во время испытаний. Архитектура салона Jeep Wrangler, судя по ним, со сменой поколений основательно переменится. Кроме того, в интерьере внедорожника появится огромное количество физических кнопок.

Судя по всему, в Jeep решили не следовать современным трендам: управление дополнительными функциями внедорожника по-прежнему будет осуществляться при помощи кнопок, а не сенсорных технологий. Тем не менее, на фотографиях отчетливо различим экран мультимедийной системы Uconnect, которая, похоже, пережила обновление.

Кроме того, стоит отметить улучшенную отделку салона с новыми декоративными элементами и измененную конфигурацию передней панели. По всей видимости, новый Jeep Wrangler уже не будет таким аскетичным внутри, как его предшественник. Наконец, на фото виден и рычаг механической коробки передач: окончательного перехода на автоматические трансмиссии не произошло.

На данный момент известно, что в новом поколении Jeep Wrangler сохранит «квадратичный» дизайн и традиционную подвеску, однако, доля алюминия в конструкции его кузова будет изрядно увеличена. Соответственно, внедорожник должен стать значительно легче. У него появится возможность снять не только пластиковую крышу, но и все пять дверей: тем самым внедорожник можно будет превратить в некое подобие пляжного багги.

В моторную гамму, помимо трехлитрового V6, войдет также двухлитровый турбированный двигатель, известный сейчас под кодовым обозначением Hurricane. Кроме того, Wrangler получит дизельные моторы и – в перспективе – гибридную силовую установку.

Предположительно, новое поколение Jeep Wrangler может дебютировать уже в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.