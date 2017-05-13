Nissan подготовил пикап Titan к экстремальным путешествиям

Компания Nissan построила концепт на базе пикапа Titan (в версии XD Pro-4X), подготовленный к экстремальным путешествиям. Прототип Project Basecamp приспособили к суровому бездорожью, а также добавили ему большую палатку.

В «Ниссане» использовали для концепта адаптивную пневмоподвеску и увеличили дорожный просвет на 76 миллиметров, установили 17-дюймовые диски KMC Beadlock c внедорожными покрышками Nitto, а еще — добавили усиленный обвес, расширители колесных арок и «багажник» на крышу.

В грузовой платформе пикапа, заполненной необходимыми в путешествии вещами вроде канистр с водой и топливом, появилась специальная металлическая конструкция. На ней расположена палатка, которая в разложенном виде сильно выступает с правой стороны автомобиля. Доступ осуществляется с помощью лестницы. Кроме того, от палатки раскладываются два тента.

В Nissan отметили, что большая часть дополнительного оборудования Project Basecamp доступна для заказа у дилеров марки в США. А сам прототип оснащен пятилитровой дизельной «восьмеркой».