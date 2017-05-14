Американец превратил бизнес-седан Hyundai в пикап

На портале Craigslist появилось объявление о продаже необычного автомобиля — это пикап на базе седана Hyundai Genesis 2015 модельного года. Пробег машины с пятилитровым V8 составляет 1400 миль (около 2250 километров). Продавец хочет за нее 16 500 долларов.

Согласно объявлению, владелец автомобиля решил переделать его в пикап после серьезной аварии, в которой пострадали передняя и задняя части. Восстановив «нос», он решил реализовать давнюю идею по трансформации седана в пикап.

В сообщении сказано также, что продавцу всегда нравились Hyundai Genesis с восьмицилиндровым мотором — с 2009 года он приобрел пять таких четырехдверок (последним стал седан G80, вышедший под маркой Genesis — преемник «Дженезиса», продавашегося как Hyundai).

Для трансформации машины владелец использовал алюминиевые листы. Грузовая платформа у пикапа полностью открытая и не имеет задней крышки. По словам хозяина, более легкий кузов сделал автомобиль с 420-сильным мотором и 8-ступенчатым «автоматом» заметно быстрее.

Продать автомобиль он решил после недавнего инцидента — некто поцарапал пикап ключом и разбил заднее стекло. В причинах продавец указал также, что ему 77 лет и он устал.

В комплекте с машиной владелец отдаст некоторые оригинальные части седана — это задний диван и элементы кузова наряду с колесами, которые он заменил на хромированные диски Kia с низкопрофильными покрышками Continental. Однако трансформированный автомобиль не поставлен на учет.