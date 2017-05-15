Первый внедорожник Maybach оценили в 81 миллион рублей

На сайте Mobile немецкий дилер R-Company выставил объявление о продаже открытого внедорожника Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Автомобиль доставят компании 28 мая, а его стоимость составит 1,3 миллиона евро (более 81,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Первый внедорожник под маркой Maybach показали в феврале этого года. Автомобиль получил кузов типа «ландо» — с перегородкой между передней и задней частями салона, а также мягким складным верхом. Сиденья на втором ряду позаимствованы у S-Класса и оснащены электроприводом и массажем.

Внедорожник приводится в движение 630-сильным (1000 Нм) твин-турбо мотором 6.0 V12. Колесная база автомобиля больше обычного G-Класса на 578 миллиметров и достигает 3,4 метра, а клиренс равен 450 миллиметрам.

Всего будет выпущено 99 таких автомобилей. Сборка внедорожник налажена на предприятии Magna Steyr в Австрии.