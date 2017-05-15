«Гелик» для Японии: необычный цвет и левый руль

И в честь этого юбилея «Мерс» представил модель под названием G63 50th Anniversary Edition. Всего будет выпущено 50 таких автомобилей, причем они предназначены исключительно для рынка Японии. А теперь посмотрите на фотографии салона — все «Гелики» в особой версии будут исключительно с… левым рулем. То есть «неправильным» для рынка Японии. Но таковы особенности — в Японии считается особым шиком ездить именно на «леворукой» машине.

От обычных внедорожников G63 50th Anniversary Edition будет отличаться необычным цветом кузова, который получил название Mauritius Blue. А еще будут черные накладки на переднем бампере, черные же 20-дюймовые колесные диски, корпуса зеркал заднего вида и тому подобное. Цена — 22,2 млн йен или $195 тыс.