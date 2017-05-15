Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет

Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше

В общей сложности эксперты проанализировали около 16 миллионов сделок по продаже автомобилей, чтобы выявить модели, от которых их хозяева не спешат избавляться. Интересно, что дольше всего автомобилисты ездят на «Тойотах»: в частности, первую строчку своеобразного рейтинга занял внедорожник Toyota Land Cruiser (на фото).

Средняя длительность владения для десяти ведущих моделей колеблется от 8,8 до 10,6 лет, что сразу на 21-45% больше среднего показателя, который находится на уровне 7,3 года. В список вошли четыре «Тойоты» (из них три — внедорожники), четыре спорткара, пара внедорожников Ford. Кстати, единственный седан — это Toyota Avalon.

«У Toyota Land Cruiser — очень нишевый покупатель, который ищет не просто прочный внедорожник, но и хочет получить немножко роскоши, — объясняют результаты исследователи. — С такими конкурентами, как Range Rover и Mercedes-Benz G-Class, это наименее дорогой вариант при сравнимом оснащении».

Спорткары, в свою очередь, имеют неподвластную времени внешность, которая делает их узнаваемыми на дороге — старые модели этих автомобилей не выглядят устаревшими: «Даже новый Corvette, седьмого поколения обладает классическими формами, напоминая машину 1953 года», — считают эксперты.