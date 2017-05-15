Lamborghini Urus получит 650 л.с.

При этом спустя год после начала производства должна появиться и гибридная версия с возможностью подзарядки аккумуляторов от электрической сети.

Серийное производство Urus начнется уже в следующем году. Правда, на 2018 год намечена сборка только 1 тысячи кроссоверов, а в 2019 году будет сделано 3500 Urus. Дальнейший же объем выпуска будет зависеть исключительно от спроса.

При этом стоит отметить, что в прошлом году Lamborghini установила рекорд по продажам, сумев продать… 3457 автомобилей. То есть благодаря Urus итальянцы хотят увеличить объем производства в два раза! Кстати, самым крупным рынком сбыта Lamborghini является США (1041 шт. в 2016 году), на втором месте идет Япония (359 шт.), а на третьем — Великобритания (326 шт.). В России официально было продано в прошлом году 25 «Ламбо».

Ожидается, что стартовая цена Urus в Европе составит 200 тысяч евро без учета налогов.