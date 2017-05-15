Volvo выпустит конкурента кроссоверу Audi Q2

В руководстве шведской компании уверены в потенциале рынка небольших люксовых вседорожников, который пока состоит, по большому счету, из одной модели. Перспективы появления XC20 выглядят тем более реальными, что вся необходимая техническая база у Volvo имеется.

Продажи компактных вседорожников, как ожидается, в следующем году превысят 2 млн против 1,4 млн в 2016-м. В премиальном же сегменте этого рынка присутствует пока только Audi со своим кроссовером Q2. Поэтому в Volvo и подумывают о том, чтобы оперативно пополнить свое портфолио более компактной, чем грядущий XC40, моделью.

Гипотетический Volvo XC20 может быть построен на той же платформе, что и сороковое семейство. Как заявил изданию Autocar руководитель исследовательского департамента компании Хенрик Грин, нет никаких технических препятствий к тому, чтобы уменьшить платформу.

Кроме того, у Volvo уже почти готово и новейшее семейство компактных трехцилиндровых моторов. При объеме в полтора литра турбированный двигатель способен развивать более 150 л.с., чего, по замыслу шведов, будет вполне достаточно для небольшого вседорожника длиной около 4 метров.

К слову, Грин упомянул, что новый маленький двигатель может появиться практически на любой модели Volvo из ныне существующих — даже на флагманском XC90.

Что касается самого XC40, которому также обещан новый трехцилиндровый мотор, его премьера должна состояться осенью 2017 года. Позже семейство может пополниться и другими моделями на той же платформе, включая седан и универсал.