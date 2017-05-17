700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva-2

Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ

По итогам совещания стороны приняли решение проработать варианты государственных гарантий для получения совместным предприятием «GM-АВТОВАЗ» кредита, необходимого, чтобы поставить на конвейер новое поколение внедорожника.

Сейчас проект Chevrolet Niva-2 находится на высокой стадии готовности, но требует основательной государственной поддержки.

Как отмечает «Волга Ньюс», ранее позиция второго участника совместного предприятия — ПАО «АВТОВАЗ» — по проекту была, мягко говоря, неоднозначной. Сейчас автогигант фактически поддерживает разработку новой «Шнивы» и готов оказать помощь при получении кредита.

«Мы оптимизировали требуемый уровень инвестиций. В результате АВТОВАЗ заявил, что поддерживает проект в целом!»

Дмитрий Соболев \ финансовый директор GM-АВТОВАЗ

Дмитрий Соболев также заверил губернатора, что вся необходимая подготовительная работа проведена, бизнес-план готов. При этом было объявлено, что стоимость реализации проекта после проведённой оптимизации снизилась сразу на 4,3 млрд рублей.

Губернатор поинтересовался, какова сейчас цена на автомобили, производимые GM-АВТОВАЗ: «700-800 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Цена на новую модель будет ненамного выше, — заверил глава СП Ромуальд Рытвински. — Но это будет уже совсем другая машина».

«С новой машиной они шагнут далеко вперед и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать своих конкурентов в этом сегменте!»

Николай Меркушкин