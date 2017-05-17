Chevrolet Niva выходит на рынок с новыми комплектациями

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с генеральным директором GM-АвтоВАЗ Ромуальдом Рытвински. В ходе встречи обсуждалась судьба модели Chevrolet Niva — как ее перспективной модели будущего поколения, так и нынешней версии, которая обрастает новыми опциями.

В мае российские дилеры GM-АвтоВАЗ начнут продажи модели Chevrolet Niva с новыми опциями. Об это, как сообщает «Автостат», заявил Ромуальд Рытвински в ходе встречи с Николаем Меркушкиным. Опции, о которых идет речь, стали устанавливаться на Chevrolet Niva в середине апреля и направлены главным образом на обеспечение более комфортных условий для водителя и пассажиров.

Так, комплектации L, LC, GL, GLC, LE и LE+ дополнены системой автоматического включения ближнего света, обновленной комбинацией приборов с регулируемой подсветкой, USB розеткой для питания мобильных устройств. В комплектациях с кондиционером (LC, GL, GLC, LE, LE+) доступна опция охлаждаемого перчаточного ящика, а в комплектациях GLC и LE+ дополнительно появятся многофункциональный подлокотник, регулировка водительского сиденья по высоте, камера заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида, тонировка стекол задних боковых дверей и задней открывающейся двери.

Стоимость внедорожника Chevrolet Niva с новым опциями в комплектации L составляет 588 тыс. рублей, LC – 630 тыс. рублей, GL – 670 тыс. рублей, LE – 674 тыс. рублей, GLC – 719 тыс. 500 рублей, LE+ – 732 тыс. 500 рублей.

Кроме того, главе региона рассказали о том, как продвигается проект создания новой Chevrolet Niva. По словам финансового директора GM-АвтоВАЗ Д.Соболева, уровень инвестиций оптимизирован, и АвтоВАЗ «в целом поддерживает проект». Сейчас речь идет о получении кредита на реализацию проекта.