Новое поколение Lada 4×4: похоже, это будет кроссовер

Скорее всего, следующая генерация легендарного внедорожника будет построена на платформе из ассортимента Renault-Nissan

Предполагалось, что Lada 4×4 сохранит постоянный полный привод и продольное расположение мотора, став развитием «Нивы-2», которая сейчас выпускается под именем Chevrolet Niva. В качестве силового агрегата планировали использовать новый 1,8-литровый вазовский мотор.

Кроме того, из официальных отчётов автогиганта следовало, что «осуществляется проработка конструкторско-технологических решений» по новой трансмиссии 2124 — это усиленная версия существующего нивовского полного привода.

Однако позднее появилась информация, что АВТОВАЗ готов отказаться от выбранной концепции и строить новую Lada 4×4 на платформе «Дастера»! В конце января пресс-служба автогиганта объявила: процесс разработки внедорожника находится на стадии выбора платформы.

По всей видимости, выбор сделан. Как сообщает портал MassCars со ссылкой на собственные источники, в Тольятти «начали прорабатывать возможность установки на новое поколение внедорожника Lada 4х4 коробки передач от Renault».

Имеется в виду 6-ступенчатая механика TL8, которая сейчас устанавливается на полноприводные Renault Duster. Эта коробка передач пригодна только при поперечном расположении мотора, а значит, платформой для следующего поколения модели 4х4 выбрана «тележка» B0.