Американец превратил 40-летний пикап Toyota в хот-род с V8

На портале Craigslist появилось объявление о продаже хот-рода, построенного на базе 40-летнего пикапа Toyota Hilux (N20). Продавец хочет за автомобиль с 5,3-литровым мотором V8 десять тысяч долларов.

В объявлении указано, что автомобиль 1977 года «чистый» и «не ржавый». Владелец заменил оригинальную подвеску на элементы от полицейской машины Ford Crown Victoria Police Interceptor 2006 года. При этом у пикапа сильно расширена колея.

В сообщении говорится также о больших дисковых тормозах по кругу. 5,3-литровый двигатель V8 хот-рода, выступающий из-под капота, оснащен большой турбиной. Мощность и динамические характеристики не называются, но продавец описал их следующим образом: «This thing is fast as shit» («Эта штука чертовски быстрая»). Автомобиль находится в Аризоне.