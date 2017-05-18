Siberian Tiger — полноценный дом на колесах на базе пикапа Ford F-450

Дома на колесах не кажутся такими скучными, когда их в ограниченном количестве производят узко специализирующиеся компании. К одной из таких компаний относится фирма Adventure Vehicles, создающая впечатляющие автомобили для дальних путешествий.

Эта модель называется Siberian Tiger («Сибирский тигр») и построена она на базе пикапа Ford F450 с 440-сильным дизельным мотором. Снаружи автомобиль может показаться несколько брутальным и даже аскетичным, однако внутри есть все, что понадобится в дальней поездке. В оформлении интерьера не жалели дерево, алюминий и кожу. Угловой раскладывающийся диван со столом в основном отсеке соседствует с газовой плитой, раковиной и холодильником. За дверью находится туалет и душевая, а над кабиной установлена двуспальная кровать и телевизор. Кроме того на борту есть кондиционер, нагреватель воды, 170-литровый бак для воды и полная мультимедийная система.