У границы с Китаем установят памятник УАЗу

Это будет первый установленный в зарубежных странах памятник автомобилю этой марки.

В монгольском городке Замын-Ууде, который расположен на границе с Китаем, установят памятник советскому УАЗ-469, сообщает «Российская газета». Таким образом, этот монумент станет первым в зарубежных странах и вторым памятником, посвященным легендарному советскому внедорожнику.

Напомним, что первый и пока единственный монумент установлен в Ульяновске, где эту машину выпускали с 1972-го по 1985 год.

По информации местных СМИ, инициаторами установки памятника стали спортсмены местного автоклуба. Их идею уже поддержали власти городка. Кроме того, сообщается, что УАЗы до сих пор популярны в Монголии — в стране регулярно проводятся автогонки по бездорожью на этих машинах.

Ульяновский автозавод выпускает внедорожник УАЗ 469 (UAZ 469) с 1972 года. В 2010 году модель 469 снова вернулась в линейку российского производителя, как упрощенная версия Хантера: 128-сильный мотор и корейскую 5-ступенчатую коробку передач заменили на 112-сильный двигатель и 4-ступенчатую трансмиссию, а недешевые мосты Spicer сменили на старые типа Timken, но с поворотными кулаками и дисковыми тормозами от «спайсеров». Также предельно упростили интерьер — убрали пластиковые накладки и удалили обивки.