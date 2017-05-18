Foton объявляет о начале продаж модели Sauvana

В середине мая 2017 года в дилерские центры Foton поступили первые автомобили Foton Sauvana, произведённые на территории Таможенного союза. Теперь владельцам Foton Sauvana предоставляется расширенная гарантия на двигатель и детали коробки передач – 7 лет или 120 000 км пробега1.

До настоящего времени продаваемые в России Foton Sauvana выпускались на заводе компании Foton Motor в Пекине (КНР). Локализованные автомобили прошли адаптацию к условиям российской эксплуатации и оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

На данный момент доступны четыре версии Foton Sauvana с бензиновым двигателем TGDI объёмом 2 литра и мощностью 201-217 л.с. с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В качестве базового оснащения предлагается система полного привода с понижающих рядом трансмиссии, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, система курсовой устойчивости, АБС, электростеклоподъемники, климат-контроль, противотуманные фары, светодиодная задняя оптика, центральный замок и аудиосистема. Максимальная комплектация включает в себя мультимедиасистему с сенсорным дисплеем, кожаную обивку сидений, датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля спуска с горы, третий ряд сидений и дополнительный отопитель салона для задних пассажиров.

Стоимость базовой комплектации с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом составляет 1 454 990 р. Максимальная комплектация Premium предлагается за 1 704 990 р.

Комплектации и цены:

Basic (МТ 5-мест.) — 1 454 990 руб.

Comfort (МТ 7 мест.) — 1 494 990 руб.

Luxury (АТ 5 мест.) — 1 620 990 руб.

Premium (АТ 7 мест.) — 1 704 990 руб.

На автомобили Foton Sauvana предоставляется расширенная гарантия на двигатель и детали коробки передач – 7 лет или 120 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.