Mercedes-Benz G-класса ставит на ширину и мощь

Тюнинговая компания RevoZport представила предельно эффектный и эффективный апгрейд для спортивных версий «гелика» от подразделения Mercedes-AMG

G-класс готовится передать эстафету преемнику, но сторонним компаниям от этого обстоятельства ни жарко, ни холодно — старый добрый «гелик» будет в почете еще очень долго, а поток из желающих его доработать иссякнет не скоро. Найдутся и жаждущие «раскачать» экстремальные модификации G 63 и G 65. Как раз на них и ориентирована программа доработок от RevoZport.

Экстерьер модифицированного внедорожника — пример удачной попытки слегка уподобить его поистине неординарному G 500 4×4² c портальными мостами. Колесные арки украшают углепластиковые накладки в схожем стиле, расширившие автомобиль на целых 70 мм, до 1995 мм. Также видоизменен капот, а на крышу водрузили накладку со светодиодными «прожекторами».

И наконец, десерт — апгрейды двигателей. Вряд ли G 63 с 571-сильной 5,5-литровой «битурбовосьмеркой» и тем более убойный G 65, который вооружен двигателем V12 с двумя турбонагнетателями (612 л.с., 1000 Нм) в этом остро нуждается, но тем не менее. Восьмицилиндровый внедорожник с перенастроенным ЭБУ и спортивной выпускной системой выдает 650 л.с., а топовая версия — 700 «лошадей».