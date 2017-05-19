В России началась разработка внедорожника «Тигр-2»

Министерство обороны РФ профинансировало создание нового поколения бронированных внедорожников

«Тигр» — это российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, который производится на Арзамасском машиностроительном заводе и представляет собой «шасси рамной конструкции». Основным мотором является 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 215 л.с. Привод — постоянный полный, подвеска всех колёс — независимая торсионная.

Непосредственным заказчиком многоцелевого транспортного средства выступала фирма из ОАЭ, выделившая на разработку и изготовление опытных образцов $60 миллионов. Конечным заказчиком являлась компания иорданского короля Абдулы II, а главным исполнителем и координатором проекта была выбрана дочерняя фирма Горьковского автозавода.

Первые образцы Tiger HMTV были представлены на Международной выставке вооружения IDEX-2001. Однако по неизвестным причинам контракт на поставку «Тигров» стороны не подписали. В итоге, ГАЗ получил готовый для серийного производства автомобиль. С иной внешностью и интерьером машину под названием ГАЗ-233034 «Тигр» представили на МIMS-2002.

И вот, как сообщает ТАСС, открыта опытно-конструкторская работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей «Тигр», причём первый образец может появиться до конца 2018 года. Об этом агентству рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

«Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения «Тигров» открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства.»

Александр Красовицкий | генеральный директор Военно-промышленной компании

По словам Красовицкого, сейчас конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых «Тигров». «Думаю, в следующем году мы увидим эту машину уже живьем», — добавил он, уточнив, что новая машина будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, при этом размещение экипажа и десанта будет более удобным.