В cеть утекли изображения нового Infiniti QX50

Концепт кроссовера нового поколения был показан в январе на мотор-шоу в Детройте, теперь стали доступны патентные изображения серийной версии

Судя по изображениям, которые опубликовал автомобильный сайт Carscoops, в отличие от концепта, товарная версия QX50 получит ряд незначительных изменений. В их числе можно отметить уменьшенную решетку радиатора, немного другой передний бампер и фары головного света. Какие-либо технические подробности новинки пока не сообщаются.

Напомним, что главной «фишкой» показанного в январе концепта QX50 стала система автономного управления. Тогда в компании подчеркивали, что она не заменит водителя, а станет скорее «вторым пилотом», который лишь помогает человеку.

Еще одной особенностью QX50 станет двигатель VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия: последний показатель может меняться от 8:1 при активном разгоне до 14:1 при движении в экономичном режиме. По словам инженеров, мощность 2-литрового двигателя VC-Turbo составит 268 л.с., а максимальный крутящий момент — 390 Н∙м

Отметим, что официальная премьера новинки запланирована на осень 2017 года в рамках автосалона во Франкфурте. Выпуск модели, как ожидается, начнется уже в 2018 году.