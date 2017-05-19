Skoda представила новый кроссовер

Компания Skoda представила новую модель — компактный кроссовер Karoq. Ранее предполагалось, что этот автомобиль сменит в линейке Yeti, однако, как заявили «Мотору» представители марки, «Йети» продолжат выпускать еще какое-то время. В том числе, на предприятии в Нижнем Новгороде.

Имя Karoq образовано от двух слов языка народа Алутиик — эскимосского племени, населяющего южное побережье Аляски. Слово «RUQ» (произносится как «Рук») означает «стрела», а «KAAʼROQ» («Карак») — «автомобиль».

Габаритная длина «Карока» составляет 4382 миллиметра, ширина — 1841 миллиметр, высота — 1605 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2638 миллиметров (2630 миллиметров для версии с системой полного привода) — это на 39 миллиметров меньше, чем у VW Tiguan. Объем багажника составляет 521 литра при поднятых креслах второго ряда и 1630 литров при сложенных. При этом три раздельных задних сиденья можно двигать независимо друг от друга или полностью вынуть из автомобиля. В этом случае в машину поместится до 1810 литров груза.

Кроссовер построен на той же модульной платформе MQB, что и новый «Тигуан». «Карок» получил активную подвеску с четырьмя режимами работы, включая специальную настройку для езды по бездорожью. Также электроника автоматически включит спортивный режим, если автомобиль продолжительное время будет ехать динамично и активно проходить повороты.

Новинка будет предлагаться с пятью двигателями: двумя бензиновыми и тремя дизелями. Первые — это трехцилиндровый турбоагрегат 1.0 мощностью 115 сил и новая полуторалитровая «четверка» с системой отключения цилиндров при небольших нагрузках, выдающая 150 сил. С базовым мотором кроссовер наберет «сотню» за 10,6 секунды, а с более мощным — за 8,4 секунды.

Дизельная линейка представлена 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 115 (250 Нм), 150 (340 Нм) и 190 (400 Нм) лошадиных сил. С топовым агрегатом «Карок» ускоряется до ста километров в час за 7,8 секунды. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

В оснащение кроссовера войдут полностью светодиодные фары, электронная приборная панель, адаптивный круиз-контроль, бесконтактное открывание багажника, системы слежения за мертвыми зонами, разметкой, распознавания дорожных знаков, предупреждения фронтальных столкновений.

Кроме того, топовый мультимедийный комплекс Columbus получит функцию управления при помощи жестов: камера отслеживает движения руки, позволяя, например, прокрутить меню и выбрать нужный пункт.

Когда Skoda Karoq может появиться в России пока неизвестно. Как сообщили «Мотору» в компании, окончательного решения о выводе модели на наш рынок пока не принято.