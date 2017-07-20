Садясь за руль Infiniti QX60, оказываешься в машине времени, которая переносит тебя в эпоху советского модерна. Здесь угадываются мотивы московского метро, старых радиоприёмников и мебели из сталинских высоток

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Изгибы передней панели Infiniti QX60 особенно хороши в коричневых тонах, так нежно любимых поколением 1940–1950-х годов. Интересно, что интерьеры других моделей марки подобных ассоциаций не вызывают, хотя, по идее, выполнены в едином фирменном стиле. Конечно, в салонах собратьев по линейке тоже можно разглядеть ретро мотивы, однако они, как правило, приправлены агрессивностью, чопорностью или имитацией спорта и в них нет ни капли советского. Таким образом, отделка QX60, с одной стороны, находится внутри общей дизайнерской концепции Infiniti, но с другой — настолько оригинальна, что гнёт свою индивидуальную художественную линию. Так и хочется поставить сюда массивный эбонитовый телефон с дисковым набором и, отмотав время лет на семьдесят назад, перенести всё это в будку дежурного по эскалатору, скажем, на станции метро «Белорусская». Смотреться будет вполне органично.



Превосходный интерьер для любителей ретро.

Эдакая нарочитая архаичность

СМЕРТЬ ГЛОБАЛИСТАМ!

Эксперименты компании Infiniti с дизайном всегда радовали ценителей, потому что были смелыми и оригинальными. Мне ещё ни разу не хотелось крикнуть им: «Что вы делаете, остановитесь!» Хотя, признаюсь, подобное желание периодически возникает, когда на глаза попадаются «смелые решения» Mercedes-Benz или Land Rover. Слава богу, у наших восточных друзей со вкусом всё в порядке. Единственное, с чем они пока не определились, так это с национальной принадлежностью своей эстетики. Так, например, если в интерьере автомобиля мы встречаем европейскую тему, то глядя на его экстерьер без малейших сомнений можно утверждать, что это традиционный японский стиль. Даже раскосые фары откровенно копируют азиатский разрез глаз. Тем не менее даже этот диссонанс не мешает наслаждаться крупными и понятными формами QX60. Как мало автомобилей в этом классе выглядят столь правильно и однозначно! Особенно учитывая, что такие понятия, как немецкий, английский или шведский автомобиль практически полностью уничтожены дизайнерами-глобалистами. Но не будем о грустном…

Как любили говорить космонавты: все системы работают нормально

ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРА

Едет рестайлинговый кроссовер отлично. Шасси настроено на комфорт и, надо признать, с этим своим предназначением справляется прекрасно. К тому же производителем аккуратно подчищены старые грешки. Например, убрана излишняя раскачка кузова при резких манёврах, и теперь пятиметровый японец ведёт себя гораздо культурнее – лучше держит прямую и легче проходит крупные неровности. В общем, производитель не зря поставил другие пружины и перенастроил амортизаторы. Правда, опытный тест-водитель заметит некоторое снижение плавности хода, но оно некритично. В конце концов, надо же было чем-то поступиться при перенастройке. Главное, что прежним остался 3.5-литровый бензиновый мотор. Этот атмосферный шестицилиндровый агрегат имеет практически идеальный для семейного автомобиля характер — он не рвёт с места, но очень уверенно тянет с низов. Именно то, что нужно для предсказуемой, комфортной и безопасной езды. Традиционно хорош и вариатор. Мы уже не раз писали, что производитель ставит на свои модели усиленную CVT-трансмиссию, которая превосходно показала себя на наиболее мощных версиях модельного ряда Infiniti. И не только на прямых скоростных участках, но и в снегу и грязи (в чём мы неоднократно убеждались). Так что на QX60 вас не испугает весенняя липкая и тяжёлая распутица или глубокая колея. Превосходная пара — надёжный вариатор и объёмный бензиновый атмосферник — что ещё нужно для большого кроссовера!? При этом средний расход топлива укладывается в 14–15 литров, что является вполне приемлемым результатом, учитывая вес конструкции. Кстати, в моторной гамме концерна есть ещё и 2.5-литровый двигатель с наддувом. Это четырёхцилиндровый агрегат с гибридной технологией Infiniti Direct Response Hybrid. Он выдаёт 250 л.с, добегает до сотни за 8,6 секунд и ест, как утверждает производитель, всего 8,5 литров на 100 км.

Комфорт в любой ситуации, даже в грязи

Есть выбор между 3.5 литра V6 и 2.5 литра R4

Проём пятой двери хотелось бы побольше

Третий ряд удобный без замечаний

ОТМОРОЗКОВ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

Возможно, это не более чем личная симпатия, но мне кажется, что среди всей линейки внедорожников Infiniti именно QX60 выглядит наиболее оптимальным вариантом. Самый большой в семействе концерна полноприводник QX80, который японцы скромно называют «борт номер один», слишком американизирован, причём до такой степени, что даже не каждый американец готов это терпеть. Огромный расход и настоящая морская качка массивного кузова — вещи на любителя. Сравнимый с QX60 по габаритам и весу, QX70 тоже довольно специфичен. Во-первых, он жестковат, что для премиального кроссовера нонсенс. Во-вторых, нервно реагирует на правую педаль. Нет, задумка в принципе понятна — надо было зацепить золотую молодёжь, не зря же японцы напихали под капот турбин и назвали его прирождённым провокатором. Однако если мозгов в твоей голове чуть большее, чем необходимо для того чтобы выложить в Интернет ролик со стрелкой спидометра в районе двухсот, ты выберешь QX60. Это очевидно!

СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО

Нежная рука рестайлинга прошлась не только по внешней и внутренней форме, но и по содержанию Infiniti QX60. В основном по оптике. Стильные и функциональные биксеноновые HID фары светят значительно ярче обычных галогенных ламп, а светодиодная дневная подсветка передних фар улучшает видимость и делает вождение более безопасным. Усовершенствована и система трёхзонного климат-контроля с микрофильтром — теперь охлаждение внутреннего объёма проходит значительно быстрей. В общем, конечно, этот рестайлинг был задуман как лишний повод напомнить о модели, так сказать, немного взбодрить спрос. И я бы мог в очередной раз поворчать, что всем надоели эти «хитрые» маркетинговые ходы. Но разве можно упрекать производителя за желание не отставать от остальных в конкурентной борьбе. Боюсь, нам с этим уже ничего не поделать.