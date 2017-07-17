Адаптация полноразмерного американского пикапа под нужды российского автопутешественника

Выбор машины мне всегда диктовал не только стиль жизни, но и такой важный и порой труднообъяснимый аргумент, как «хочется». И вот, откатав на Volvo 740 универсал более семисот тысяч километров, я стал задумываться о приобретении другой машины, тем более что моя тяга к дальним странствиям за это время не только не ослабела, но даже усилилась. От Северной Норвегии до Крым-Кавказа, от Приуралья до французской Атлантики… И пусть эти поездки не превысили и пяти процентов от общего пробега автомобиля, но именно они остаются в сердце и памяти, согревают душу. Кстати, в путешествия я езжу преимущественно в одну машину. Причём, со временем, входя во вкус, появилось желание забираться туда, куда пенсионерские кемперы и прицепные повозки никогда не попадают. А это, естественно, предъявляет особые требования к проходимости автомобиля. Несколько лет я неспешно присматривал себе внедорожник. Многое в машинах нравилось, но всерьёз ничего не цепляло. И вот однажды совершенно случайно я оказался внутри Dodge Ram. И всё! В течение ближайших двух месяцев я просмотрел десяток автомобилей этой модели и вскоре стал её счастливым обладателем.

Что привлекло меня в этом огромном звере? Сочетание мощи, скорости, комфорта и, как ни странно, неплохой проходимости на средней сложности бездорожье. При этом сказать, что я имел какую-то строго выстроенную концепцию его постройки, я не могу. У меня не было стремления создать бешено заряженную экспедиционную машину — это я планирую сделать в следующей жизни, но тем не менее под мои задачи в ней должно было присутствовать немалое количество снаряжения. То есть я не хотел превращать её в шоукар какого-нибудь тюнинг-центра, выворачивать всё наизнанку, а попробовать скомпоновать оборудование так, чтобы машина не производила впечатление «заряженной котлеты». Не то чтобы я стеснялся или скромничал, но нарочитости и напыщенности не хотелось. Я человек адекватный и самодостаточный, а сколько доморощенных психоаналитиков собирается вокруг таких машин, как Dodge Ram, вы и сами знаете. В общем, мой Ram, мои правила…



Для того, чтобы превратить пикап в экспедиционный автомобиль

потребовалось много усилий, но большинство из них было

нацелено на обеспечение комфорта во время стоянок

ЧТО Я СДЕЛАЛ ЗА ТРИ ГОДА

Для начала слегка лифтанул (6+3) и поставил колёса размерностью 35 дюймов. Установил ГБО. Поверьте, на таких моторах и таких пробегах дело это первостепенное. Заменил штатный, мало на что годный американский свет на линзованный ксенон. А заодно, как принято у «рэмоводов», мощнейшие диодные прожекторы за решётку радиатора. Ничего не торчит, не выходит за габариты, потеря кпд у фар несмотря на такую компоновку минимальная. Кстати, мне всегда было интересно, почему у американцев такой вялый штатный свет. И ведь это почти традиция. Казалось бы, исправить это недоразумение несложно, но тем не менее уже не один десяток лет владельцы вынуждены самостоятельно решать эту проблему. То ли в Америке редко бывает темно, то ли зрение у них совиное…



В бампере расположилась мощная лебёдка, а на балке сверху

разместились два прожектора. Они светят через решётку радиатора

Часть управления электрооборудованием установили на облицовке водительского сиденья.

Пользоваться им оказалось на удивление удобно

Внутри моторного отсека на раме установили воздушный компрессор

В грузовом кузове смонтировали два ряда рундуков для хранения снаряжения

Под задние рессоры поставил пневмоподкачку — иногда приходится затяжелиться. Вдобавок, будучи подкачанными в штатном незагруженном режиме на 1,5–2 атм., они придают некоторую прогрессивную жёсткость задней подвеске. Спереди поставил питерские пружины «от Влада». На Volvo универсале тоже стояли «владовские» — остался доволен. Автономный отопитель «Планар» наш, самарский. Чудесно работает второй год, а ещё он почти в пять раз дешевле заморских. Вообще при монтаже было сделано много нового. В частности, переключаемая разводка воздушного потока в салон и кунг с возможностью управления с разных пультов в зависимости от нахождения в одном из вышеназванных объёмов, глушитель на забор воздуха (он часто является виновником основного шума). Теперь в моём кунге при минус 18° С за бортом спится уютно и тепло даже в майке. Кроме того, выходя зимой из автомобиля, я оставляю отопитель на малом ходу, и, знаете, возвращаться морозным днём в тёпло очень приятно. А ведь ещё есть предпусковой жидкостной подогреватель двигателя (оба устройства запускаются с телефона посредством модема). Словами не передать, как удобно! В 20-градусный мороз машина приходит в рабочее состояние за 15 минут и ожидает меня в полной боевой готовности.

Подножка на заднем бампере позволяет без труда

попасть в кузов, он же жилой модуль

На крыше закрепили мощный экспедиционный багажник,

на нём во время дальних путешествий размещается кофр и

дополнительное оборудование

Чтобы иметь возможность удобно доставать из багажника вещи, я сделал выдвижной поддон. Крайне нужная штука! А также по моему эскизу были сделаны шесть ящичков в днище. Слева от спального места расположилась запаска (не забывайте, что на её месте под днищем теперь два газовых баллона по 95 литров). С двух сторон от поддона я разместил кофры для инструментов, хай-джека, запасной ручной лебёдки, якоря, кувалды, лопаты, топора и ещё массы всякой всячины. В крыше кунга появился люк. Можно дремать на свежем воздухе или любоваться на звёзды. Прошлым летом я поставил могучий багажник со стойками-усилителями, распределяющими нагрузку на борта. Бокс с вещами, два тента, труба с водой… В общем, скромный походный набор на крыше.

Штатный свет пикапа пока оставили без изменений,

но учитывая размер оптики, развернуться тут есть где

Ну и конечно, куда без лебёдки! Я выбрал скромный пятнадцатитысячный «Стократ», а заодно стационарно установил компрессор «Беркут R20» с двумя воздушными портами спереди и сзади. Имеется и дополнительная тяговая батарея глубокого разряда для обеспечения потребителей (подогревателей, компрессора и т. д.) автономной от двигателя электроэнергией. А для надёжного охлаждения при повышенных нагрузках — дополнительный вентилятор на радиаторы.

Понятное дело, на машине ещё уйма всяких мелочей — типа «запрыг-ступенек», «колёс-ступенек», бортовых амортизаторов и прочего, что можно перечислять до бесконечности. Но кроме технической оснастки как и в любом деле нужна школа. Поэтому в перерывах между экспедициями я частенько выбираюсь на своём монстре на выезды с клубом любителей внедорожных путешествий и благодаря им поддерживаю форму. Ведь чувство уверенности на раскисших полях и нерасчищенных дорогах тоже стоит немало.

На бездорожье широкому и тяжёлому RAM приходится непросто,

но лебёдка и хай-джек всегда под рукой

В задней части рамы установлены два вместительных газовых баллона,

существенно увеличивающих запас хода